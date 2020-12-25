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    Главная / Торги / Поставка настилов SP 34.3х38.1-30/2, Zn, тип А и креплений стандартных для настилов

    Поставка настилов SP 34.3х38.1-30/2, Zn, тип А и креплений стандартных для настилов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 08:0025.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813920Дата и время окончания срока приема заявок Поставка настилов SP 34.3х38.1-30/2, Zn, тип А и креплений стандартных для настилов614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009813920

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка настилов SP 34.3х38.1-30/2, Zn, тип А и креплений стандартных для настилов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    17.12.2020 11:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2078_ЗК_поставка_настилов.rar

    Протокол_32009813920.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-72-88

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    BogatyrenkoYuliya@npoiskra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богатыренко Ю. С.

    Место рассмотрения предложений

    614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка настилов SP 34.3х38.1-30/2, Zn, тип А и креплений стандартных для настилов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 08:00 GMT +325.12.2020 08:0025.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813920Дата и время окончания срока приема заявок Поставка настилов SP 34.3х38.1-30/2, Zn, тип А и креплений стандартных для настилов614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 08:0025.12.2020 08:0025.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009813920Дата и время вскрытия заявок Поставка настилов SP 34.3х38.1-30/2, Zn, тип А и креплений стандартных для настилов614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.01.202126.01.2021 21:5926.01.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813920Подведение итогов не позднее Поставка настилов SP 34.3х38.1-30/2, Zn, тип А и креплений стандартных для настилов614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка настилов SP 34.3х38.1-30/2, Zn, тип А и креплений стандартных для настилов

    Начальная цена

    284 681,73

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    25.93.13.110

    Ткани металлические, решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    25.93

    Производство изделий из проволоки, цепей и пружин

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828354/name/60017478427107.19982869

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство изделий из проволоки, цепей и пружин"

    Кол-во: 528.00000

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    СМСП
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    Лоты:
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    Регион:
    Красноярский край
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