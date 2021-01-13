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    Главная / Торги / Запрос предложений. Патрон токарный.

    Запрос предложений. Патрон токарный.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 13:0013.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060104Дата и время окончания срока приема заявок Патрон токарный.БелорецкийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060104

    Уникальный номер закупки

    ГП060104

    Номер закупки

    ГП060104

    Наименование закупки

    Запрос предложений. Патрон токарный.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.12.2020 13:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_Запрос_предложений__ИДН_428755_ГП060104___Патроны_токарные.doc

    Договор_поставка_ТМЦ_.doc

    Тех._здание.docx

    Чистая_спецификация__1_.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 68506

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    kpoleshchuk@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полещук Константин Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Патрон токарный.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 13:00 GMT +313.01.2021 13:0013.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060104Дата и время окончания срока приема заявок Патрон токарный.Белорецкий

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2021 12:3030.04.2021 12:3030.04.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060104Подведение итогов не позднее Патрон токарный.Белорецкий

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202130.04.2021 12:3030.04.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060104Подведение итогов не позднее Патрон токарный.Белорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Патрон токарный.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Патрон токарный 3-х кул. с обр.кул. 80мм, ГОСТ 2675-80, тип 1, исп. 1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Патрон токарный 3-х кул. с обр.кул. 250мм, ГОСТ 2675-80, тип 2, исп 1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Патрон токарный 4-х кул. с обр.кул. 250мм, ГОСТ 2675-80, тип 2, исп 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Патрон трехкулачковый ГОСТ 12593 DIN 55027 тип ПКМ-250 0078М,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Кулачок накладной 7102-0073Ц-1-2/007М"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Кулачок каленый ПКВ-250 d.8.95/006M"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Патроны токарные 3-х кул. с обр.кул. 400мм, ГОСТ 2675-80, тип 2, исп 1"

    Кол-во: 1

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