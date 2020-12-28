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Номер извещения
32009813959
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка черного металлопроката для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
17.12.2020 11:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
Почтовый адрес
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
Контактный телефон
+7 495 575-37-00
Факс
+7 495 573-83-47
Адрес электронной почты
tender@npofakel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бондаренко Герман Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Химки
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка черного металлопроката для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 10:00 GMT +328.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813959Дата и время окончания срока приема заявок Поставка черного металлопроката для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием. Химки
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 10:0128.12.2020 10:0128.12.2020 10:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009813959Дата и время вскрытия заявок Поставка черного металлопроката для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием. Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка черного металлопроката для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием.
Начальная цена
1 091 639,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МКБ Факел
Все закупки и тендеры АО МКБ Факел
Адрес местонахождения
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
24.10.80
24.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 14.10000
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