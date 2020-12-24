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Номер извещения
ГП048144
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос цен на поставку средств дезинфекции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Малая закупка (Аэрофлот)
Дата публикации
17.12.2020 11:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1
Контактный телефон
+7 499 500-68-00 доб. 43049
Факс
--
Адрес электронной почты
nstulova@aeroflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шереметьева Татьяна Борисовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка дезинфицирующих средств
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 12:00 GMT +324.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048144Дата и время окончания срока приема заявок поставка дезинфицирующих средствМосква
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 13:0024.12.2020 13:0024.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048144Дата и время вскрытия заявок поставка дезинфицирующих средствМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дезинфицирующих средств
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
5224
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
склад №6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО АЭРОФЛОТ
Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ
Адрес местонахождения
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1
20.20.14.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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