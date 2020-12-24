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    Главная / Торги / Запрос цен на поставку средств дезинфекции

    Запрос цен на поставку средств дезинфекции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048144Дата и время окончания срока приема заявок поставка дезинфицирующих средствМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048144

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1

    Наименование закупки

    Запрос цен на поставку средств дезинфекции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Малая закупка (Аэрофлот)

    Дата публикации

    17.12.2020 11:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос_цен_на_дезы.xlsx

    Форма_Коммерческого_предложения.docx

    типовой_договор_369.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Юридический адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 499 500-68-00 доб. 43049

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nstulova@aeroflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шереметьева Татьяна Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка дезинфицирующих средств

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 12:00 GMT +324.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048144Дата и время окончания срока приема заявок поставка дезинфицирующих средствМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 13:0024.12.2020 13:0024.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048144Дата и время вскрытия заявок поставка дезинфицирующих средствМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048144Подведение итогов не позднее поставка дезинфицирующих средствМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дезинфицирующих средств

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    5224

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    склад №6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    постоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АЭРОФЛОТ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Адрес местонахождения

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Классификатор ОКПД2

    20.20.14.000

    Средства дезинфекционные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "средства дезинфекции"

    Кол-во:

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