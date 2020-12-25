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    Главная / Торги / Выполнение работ по контрольно-геодезической съемке сетей газораспределения (по заявкам заказчика)

    Выполнение работ по контрольно-геодезической съемке сетей газораспределения (по заявкам заказчика)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009814640Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по контрольно-геодезической съемке (по заявкам заказчика)АрхангельскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009814640

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    428750

    Наименование закупки

    Выполнение работ по контрольно-геодезической съемке сетей газораспределения (по заявкам заказчика)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    17.12.2020 13:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_1_к_письму_о_подаче_заявки_Коммерческое_предложение.docx

    Приложение_2___Техническая_часть.docx

    Приложение_1___Проект_договора.docx

    Извещение_о_проведении_маркетинговых_исследований__428750.doc

    Документация_о_маркетинговых_исследованиях__428750.docx

    Приложение_2_к_письму_о_подаче_заявки__Техническое_предложение.docx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Итоговый_протокол__428750_КИС_по_заявкам_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК

    Юридический адрес

    163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1

    Почтовый адрес

    163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1

    Контактный телефон

    +7 818 263-65-36

    Факс

    +7 818 268-10-08

    Адрес электронной почты

    RakutYA@arhgpgr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ракуть Яна Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Архангельск

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по контрольно-геодезической съемке (по заявкам заказчика)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814640Подведение итогов не позднее Выполнение работ по контрольно-геодезической съемке (по заявкам заказчика)Архангельск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по контрольно-геодезической съемке (по заявкам заказчика)

    Начальная цена

    535 023,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК

    Адрес местонахождения

    163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    71.12.3

    Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    71.1

    Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821025/name/5fe9d717b26794.00450502

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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