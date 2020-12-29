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Номер извещения
ГП060105
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
оказание услуг по транспортному обслуживанию путем предоставления легковых автомобилей с водителями для нужд ООО «Балтийский Химический Комплекс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.12.2020 13:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисепп, Воровского, 18а
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 29 с 134
Контактный телефон
495 доб.4195454
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@baltchemc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рябинкова Светлана Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по транспортному обслуживанию путем предоставления легковых автомобилей с водителями для нужд ООО «Балтийский Химический Комплекс»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 17:00 GMT +329.12.2020 17:0029.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060105Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по транспортному обслуживанию путем предоставления легковых автомобилей с водителями для нужд ООО «Балтийский Химический Комплекс»Москва
Дата и время вскрытия заявок
29.12.2020 17:0029.12.2020 17:0029.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060105Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по транспортному обслуживанию путем предоставления легковых автомобилей с водителями для нужд ООО «Балтийский Химический Комплекс»Москва
Подведение итогов не позднее
27.01.2021 19:0027.01.2021 19:0027.01.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060105Подведение итогов не позднее оказание услуг по транспортному обслуживанию путем предоставления легковых автомобилей с водителями для нужд ООО «Балтийский Химический Комплекс»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по транспортному обслуживанию путем предоставления легковых автомобилей с водителями для нужд ООО «Балтийский Химический Комплекс»
Начальная цена
235 434 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАЛТИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Все закупки и тендеры БАЛТИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Адрес местонахождения
188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисепп, Воровского, 18а
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 29 с 134
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Документация лота
Кол-во: 1
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