Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка моторного топлива

    Поставка моторного топлива

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813786Дата и время окончания срока приема заявок Моторное топливо ЭлистаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009813786

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    041-2020-ЗПЭФ

    Наименование закупки

    Поставка моторного топлива

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 11:34

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    ПД_поставки_ГСМ_заборные_ведомости__типов._.pdf..doc

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме.docx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме.docx

    Форма_описания_поставляемого_товара_041_2020_ЗПЭФ.xlsx

    Форма3_комерческого_предложения_041_2020_ЗПЭФ.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛИСТА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛИСТА

    Юридический адрес

    358000, РЕСП КАЛМЫКИЯ, Г ЭЛИСТА, УЛ В.И.ЛЕНИНА, 272,

    Почтовый адрес

    358000, РЕСП КАЛМЫКИЯ, Г ЭЛИСТА, УЛ В.И.ЛЕНИНА, 272

    Контактный телефон

    +7 84722 6-28-01 доб. 180

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@kalmgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Базарбаева Наталья Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Элиста

    Закупки и тендеры Республика Калмыкия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Моторное топливо

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 12:0031.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813786Подведение итогов не позднее Моторное топливо Элиста

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Моторное топливо

    Начальная цена

    176 447,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛИСТА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛИСТА

    Адрес местонахождения

    358000, РЕСП КАЛМЫКИЯ, Г ЭЛИСТА, УЛ В.И.ЛЕНИНА, 272,

    358000, РЕСП КАЛМЫКИЯ, Г ЭЛИСТА, УЛ В.И.ЛЕНИНА, 272

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.300

    Топливо дизельное

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 3909.73000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Попозиционная № ГП237092
    Топливо Дизельное, ХАКАСИЯ. 1 половина Марта 2022 г.
    Топливо Дизельное, ХАКАСИЯ. 1 половина Марта 2022 г.
    593294
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Попозиционная № ГП237085
    Топливо Дизельное, АМУР. 1 половина Марта 2022 г.
    Топливо Дизельное, АМУР. 1 половина Марта 2022 г.
    593269
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
    Конкурентный отбор № 32211065770
    Поставка ГСМ (бензин АИ-92, бензин АИ-95, Топливо дизельное)
    Поставка ГСМ (бензин АИ-92, бензин АИ-95, Топливо дизельное)
    591359
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    38 393 118
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пензенская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП225754
    Поставка дизельного топлива ЕВРО
    Поставка дизельного топлива ЕВРО
    592259
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО БЫСТРИНСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ
    Запрос предложений № ГП225702
    Поставка ДТ морским транспортном
    Поставка ДТ морским транспортном
    592095
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Камчатский край
    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211064696
    Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку Топлива дизельного (группа Б, подгруппа БД) для заправки автотранспорта КОС м. Выгойнаволок через топливно-заправочный пункт Поставщика для нужд АО "ПКС-Водоканал" в 2022 году (ВК-009-22)
    Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку Топлива...
    591185
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    7 759 788
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карелия республика
    ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ
    Запрос предложений № ГП715674
    Поставка топлива (бензина, дизельного топлива) через автозаправочные станции с использованием системы электронных (топливных) карт для автотранспорта филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 2017-2020 гг.
    Поставка топлива (бензина, дизельного топлива) через автозаправочные станции с использованием...
    92803
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.04.2017 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЛОМ
    Запрос предложений № ГП153127
    Запрос цен № ТЛ/21-14 на право заключения договора поставки дизельного топлива на ПЗУ Челябинск
    Запрос цен № ТЛ/21-14 на право заключения договора поставки дизельного топлива на ПЗУ...
    491117
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.06.2021 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить