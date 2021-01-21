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Номер извещения
32009813762
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реконструкция канализационного самотечного коллектора D=2000 мм, протяженностью 454,0 п.м. на участке ул. Мещерский бульвар, 5 - Мещерский бульвар 3 корп.3
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
17.12.2020 11:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
Почтовый адрес
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
Контактный телефон
+7 831 246-99-87
Факс
--
Адрес электронной почты
nsilantyeva@vodokanal-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Силантьева Наталья Петровна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Реконструкция канализационного самотечного коллектора D=2000 мм, протяженностью 454,0 п.м. на участке ул. Мещерский бульвар, 5 - Мещерский бульвар 3 корп.3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2021 10:00 GMT +321.01.2021 10:0021.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813762Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция канализационного самотечного коллектора D=2000 мм, протяженностью 454,0 п.м. на участке ул. Мещерский бульвар, 5 - Мещерский бульвар 3 корп.3Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2021 10:00GMT +321.01.2021 10:0021.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009813762Дата и время вскрытия заявок Реконструкция канализационного самотечного коллектора D=2000 мм, протяженностью 454,0 п.м. на участке ул. Мещерский бульвар, 5 - Мещерский бульвар 3 корп.3Нижний Новгород
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.01.202126.01.2021 17:0026.01.2021 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009813762Дата окончания срока рассмотрения заявок Реконструкция канализационного самотечного коллектора D=2000 мм, протяженностью 454,0 п.м. на участке ул. Мещерский бульвар, 5 - Мещерский бульвар 3 корп.3Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 17:0029.01.2021 17:0029.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813762Подведение итогов не позднее Реконструкция канализационного самотечного коллектора D=2000 мм, протяженностью 454,0 п.м. на участке ул. Мещерский бульвар, 5 - Мещерский бульвар 3 корп.3Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.01.202129.01.2021 17:0029.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813762Подведение итогов не позднее Реконструкция канализационного самотечного коллектора D=2000 мм, протяженностью 454,0 п.м. на участке ул. Мещерский бульвар, 5 - Мещерский бульвар 3 корп.3Нижний Новгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реконструкция канализационного самотечного коллектора D=2000 мм, протяженностью 454,0 п.м. на участке ул. Мещерский бульвар, 5 - Мещерский бульвар 3 корп.3
Начальная цена
258 543 946,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
43.22
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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