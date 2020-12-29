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    Главная / Торги / Оказание услуг по выполнению лесовосстановительных работ для нужд АО «Сибирское ПГО»

    Оказание услуг по выполнению лесовосстановительных работ для нужд АО «Сибирское ПГО»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 06:0029.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813724Дата и время окончания срока приема заявок Лот №1 Оказание услуг по выполнению лесовосстановительных работ по объекту «Поисковые работы на полиметаллическое золото-серебросодержащее оруденение в пределах Ивановского рудного поля (Забайкальский край)»КрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009813724

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по выполнению лесовосстановительных работ для нужд АО «Сибирское ПГО»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 11:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация_ЗП_Лот_1__2.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО

    Юридический адрес

    660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,

    Почтовый адрес

    660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д

    Контактный телефон

    +7 391 201-87-60

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    KovalevaID@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковалева Ирина Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лот №1 Оказание услуг по выполнению лесовосстановительных работ по объекту «Поисковые работы на полиметаллическое золото-серебросодержащее оруденение в пределах Ивановского рудного поля (Забайкальский край)»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 06:00 GMT +329.12.2020 06:0029.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813724Дата и время окончания срока приема заявок Лот №1 Оказание услуг по выполнению лесовосстановительных работ по объекту «Поисковые работы на полиметаллическое золото-серебросодержащее оруденение в пределах Ивановского рудного поля (Забайкальский край)»Красноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 06:0029.12.2020 06:0029.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009813724Дата и время вскрытия заявок Лот №1 Оказание услуг по выполнению лесовосстановительных работ по объекту «Поисковые работы на полиметаллическое золото-серебросодержащее оруденение в пределах Ивановского рудного поля (Забайкальский край)»Красноярск

    Подведение итогов не позднее

    13.01.2021 10:3013.01.2021 10:3013.01.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813724Подведение итогов не позднее Лот №1 Оказание услуг по выполнению лесовосстановительных работ по объекту «Поисковые работы на полиметаллическое золото-серебросодержащее оруденение в пределах Ивановского рудного поля (Забайкальский край)»Красноярск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 10:3013.01.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813724Подведение итогов не позднее Лот №1 Оказание услуг по выполнению лесовосстановительных работ по объекту «Поисковые работы на полиметаллическое золото-серебросодержащее оруденение в пределах Ивановского рудного поля (Забайкальский край)»Красноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот №1 Оказание услуг по выполнению лесовосстановительных работ по объекту «Поисковые работы на полиметаллическое золото-серебросодержащее оруденение в пределах Ивановского рудного поля (Забайкальский край)»

    Начальная цена

    120 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СИБИРСКОЕ ПГО
    Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО

    Адрес местонахождения

    660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,

    660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д

    Классификатор ОКПД2

    71.12

    Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    Лот №1 Техническое задание

    17.12.2020

    Лот №1 Проект договора

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 2

    Лот №2 Оказание услуг по выполнению лесовосстановительных работ по объекту «Поисковые работы на золото в корах выветривания Казаково-Балахнинской площади в Балейском рудно-россыпном районе (Забайкальский край)»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 06:00 GMT +329.12.2020 06:0029.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813724Дата и время окончания срока приема заявок Лот №2 Оказание услуг по выполнению лесовосстановительных работ по объекту «Поисковые работы на золото в корах выветривания Казаково-Балахнинской площади в Балейском рудно-россыпном районе (Забайкальский край)»Красноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 06:0029.12.2020 06:0029.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009813724Дата и время вскрытия заявок Лот №2 Оказание услуг по выполнению лесовосстановительных работ по объекту «Поисковые работы на золото в корах выветривания Казаково-Балахнинской площади в Балейском рудно-россыпном районе (Забайкальский край)»Красноярск

    Подведение итогов не позднее

    13.01.2021 10:3013.01.2021 10:3013.01.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813724Подведение итогов не позднее Лот №2 Оказание услуг по выполнению лесовосстановительных работ по объекту «Поисковые работы на золото в корах выветривания Казаково-Балахнинской площади в Балейском рудно-россыпном районе (Забайкальский край)»Красноярск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 10:3013.01.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813724Подведение итогов не позднее Лот №2 Оказание услуг по выполнению лесовосстановительных работ по объекту «Поисковые работы на золото в корах выветривания Казаково-Балахнинской площади в Балейском рудно-россыпном районе (Забайкальский край)»Красноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот №2 Оказание услуг по выполнению лесовосстановительных работ по объекту «Поисковые работы на золото в корах выветривания Казаково-Балахнинской площади в Балейском рудно-россыпном районе (Забайкальский край)»

    Начальная цена

    180 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СИБИРСКОЕ ПГО
    Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО

    Адрес местонахождения

    660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,

    660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д

    Классификатор ОКПД2

    71.12

    Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    Лот №2 Техническое задание

    17.12.2020

    Лот №2 Проект договора

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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