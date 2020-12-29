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Номер извещения
32009813724
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по выполнению лесовосстановительных работ для нужд АО «Сибирское ПГО»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.12.2020 11:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,
Почтовый адрес
660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д
Контактный телефон
+7 391 201-87-60
Факс
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Адрес электронной почты
KovalevaID@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковалева Ирина Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
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Лот №1 Оказание услуг по выполнению лесовосстановительных работ по объекту «Поисковые работы на полиметаллическое золото-серебросодержащее оруденение в пределах Ивановского рудного поля (Забайкальский край)»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 06:00 GMT +329.12.2020 06:0029.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813724Дата и время окончания срока приема заявок Лот №1 Оказание услуг по выполнению лесовосстановительных работ по объекту «Поисковые работы на полиметаллическое золото-серебросодержащее оруденение в пределах Ивановского рудного поля (Забайкальский край)»Красноярск
Дата и время вскрытия заявок
29.12.2020 06:0029.12.2020 06:0029.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009813724Дата и время вскрытия заявок Лот №1 Оказание услуг по выполнению лесовосстановительных работ по объекту «Поисковые работы на полиметаллическое золото-серебросодержащее оруденение в пределах Ивановского рудного поля (Забайкальский край)»Красноярск
Подведение итогов не позднее
13.01.2021 10:3013.01.2021 10:3013.01.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813724Подведение итогов не позднее Лот №1 Оказание услуг по выполнению лесовосстановительных работ по объекту «Поисковые работы на полиметаллическое золото-серебросодержащее оруденение в пределах Ивановского рудного поля (Забайкальский край)»Красноярск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.01.202113.01.2021 10:3013.01.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813724Подведение итогов не позднее Лот №1 Оказание услуг по выполнению лесовосстановительных работ по объекту «Поисковые работы на полиметаллическое золото-серебросодержащее оруденение в пределах Ивановского рудного поля (Забайкальский край)»Красноярск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №1 Оказание услуг по выполнению лесовосстановительных работ по объекту «Поисковые работы на полиметаллическое золото-серебросодержащее оруденение в пределах Ивановского рудного поля (Забайкальский край)»
Начальная цена
120 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СИБИРСКОЕ ПГО
Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО
Адрес местонахождения
660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,
660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д
71.12
71.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Лот №2 Оказание услуг по выполнению лесовосстановительных работ по объекту «Поисковые работы на золото в корах выветривания Казаково-Балахнинской площади в Балейском рудно-россыпном районе (Забайкальский край)»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 06:00 GMT +329.12.2020 06:0029.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813724Дата и время окончания срока приема заявок Лот №2 Оказание услуг по выполнению лесовосстановительных работ по объекту «Поисковые работы на золото в корах выветривания Казаково-Балахнинской площади в Балейском рудно-россыпном районе (Забайкальский край)»Красноярск
Дата и время вскрытия заявок
29.12.2020 06:0029.12.2020 06:0029.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009813724Дата и время вскрытия заявок Лот №2 Оказание услуг по выполнению лесовосстановительных работ по объекту «Поисковые работы на золото в корах выветривания Казаково-Балахнинской площади в Балейском рудно-россыпном районе (Забайкальский край)»Красноярск
Подведение итогов не позднее
13.01.2021 10:3013.01.2021 10:3013.01.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813724Подведение итогов не позднее Лот №2 Оказание услуг по выполнению лесовосстановительных работ по объекту «Поисковые работы на золото в корах выветривания Казаково-Балахнинской площади в Балейском рудно-россыпном районе (Забайкальский край)»Красноярск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.01.202113.01.2021 10:3013.01.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813724Подведение итогов не позднее Лот №2 Оказание услуг по выполнению лесовосстановительных работ по объекту «Поисковые работы на золото в корах выветривания Казаково-Балахнинской площади в Балейском рудно-россыпном районе (Забайкальский край)»Красноярск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №2 Оказание услуг по выполнению лесовосстановительных работ по объекту «Поисковые работы на золото в корах выветривания Казаково-Балахнинской площади в Балейском рудно-россыпном районе (Забайкальский край)»
Начальная цена
180 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СИБИРСКОЕ ПГО
Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО
Адрес местонахождения
660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,
660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д
71.12
71.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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