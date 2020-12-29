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Номер извещения
32009814650
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Газопровод распределительный до д. Черный Яр Приморского района Архангельской области»»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.12.2020 13:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1
Почтовый адрес
163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1
Контактный телефон
+7 818 263-65-36
Факс
+7 818 268-10-08
Адрес электронной почты
RakutYA@arhgpgr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ракуть Яна Андреевна
Место рассмотрения предложений
Архангельск
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Выполнение работ проектно-изыскательских (ГП д.Черный Яр)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 11:59 GMT +329.12.2020 11:5929.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009814650Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ проектно-изыскательских (ГП д.Черный Яр)Архангельск
Дата и время вскрытия заявок
29.12.2020 12:0029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009814650Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ проектно-изыскательских (ГП д.Черный Яр)Архангельск
Подведение итогов не позднее
31.12.2020 14:0031.12.2020 14:0031.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814650Подведение итогов не позднее Выполнение работ проектно-изыскательских (ГП д.Черный Яр)Архангельск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ проектно-изыскательских (ГП д.Черный Яр)
Начальная цена
1 573 389,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
Адрес местонахождения
163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1
71.12
71.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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