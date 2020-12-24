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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для автотранспорта

    Поставка запасных частей для автотранспорта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 10:5924.12.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813646Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для автотранспортаМайкопПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009813646

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    83-2020

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для автотранспорта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    17.12.2020 11:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1._Проект_договора.zip

    Приложение_2._Техническая_часть.zip

    Приложение_2.Техническая_часть_Прил._к_Форме_1_ЦП_Табл._1.xlsx

    Приложение_3._Методика_анализа_и_оценки.docx

    Документация_о_конкурентном_отборе__83_2020.docx

    Извещение_о_конкурентном_отборе.docx

    Итоговый_протокол__83_2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАЙКОП
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАЙКОП

    Юридический адрес

    385003, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ АПШЕРОНСКАЯ, 4,

    Почтовый адрес

    385003, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ АПШЕРОНСКАЯ, 4

    Контактный телефон

    +7 918 229-04-04

    Факс

    +7 8772 57-03-87

    Адрес электронной почты

    dl044@adyggaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сырчин Игорь Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Майкоп

    Закупки и тендеры Республика Адыгея (Адыгея)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для автотранспорта

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813646Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для автотранспортаМайкоп

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для автотранспорта

    Начальная цена

    2 901 600,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАЙКОП
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАЙКОП

    Адрес местонахождения

    385003, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ АПШЕРОНСКАЯ, 4,

    385003, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ АПШЕРОНСКАЯ, 4

    Классификатор ОКПД2

    29.32

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32

    Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822487/name/5feb20f0c25526.62422905

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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