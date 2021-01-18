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Наименование процедуры
Запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества (здание котельной и земельного участка), находящихся по адресу: Вологодская обл., Бабаевский р-н, г. Бабаево, ул. Железнодорожная. Собственник: ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Вологодская обл., Бабаевский р-н, г. Бабаево, ул. Железнодорожная.
Номер извещения
ГП048134
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
1. Здание котельной, общей площадью 456,9 кв. м, расположенное по адресу: Вологодская обл., Бабаевский р-н, г. Бабаево, ул. Железнодорожная (порядковый номер в Реестре непрофильных активов 1.2.38). 2. Земельный участок с КН 35:02:0103022:51, площадью 1 337 кв. м, расположенный по адресу: Вологодская обл., Бабаевский р-н, г. Бабаево, ул. Железнодорожная (порядковый номер в Реестре непрофильных активов 1.2.41). Имущество продается единым неделимым лотом. Местонахождение: Вологодская обл., Бабаевский р-н, г. Бабаево, ул. Железнодорожная.
Начальная цена
1953300.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
50000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 10:59 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.01.2021 18:00
Дата и время проведения
19.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость, оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
57900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гладыревская Екатерина Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
ks.pozdnyakova@gptev.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 8202 20-56-42
Адрес местонахождения продавца/инициатора
162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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