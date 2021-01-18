Запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества (здание котельной и земельного участка), находящихся по адресу: Вологодская обл., Бабаевский р-н, г. Бабаево, ул. Железнодорожная. Собственник: ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»

Предмет договора

1. Здание котельной, общей площадью 456,9 кв. м, расположенное по адресу: Вологодская обл., Бабаевский р-н, г. Бабаево, ул. Железнодорожная (порядковый номер в Реестре непрофильных активов 1.2.38). 2. Земельный участок с КН 35:02:0103022:51, площадью 1 337 кв. м, расположенный по адресу: Вологодская обл., Бабаевский р-н, г. Бабаево, ул. Железнодорожная (порядковый номер в Реестре непрофильных активов 1.2.41). Имущество продается единым неделимым лотом. Местонахождение: Вологодская обл., Бабаевский р-н, г. Бабаево, ул. Железнодорожная.