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Номер извещения
32009813470
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Маркетинговое исследование в электронной форме на поставку металлопроката для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1 полугодие 2021 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
17.12.2020 10:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
ve.ivashchenko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иващенко Вероника Андреевна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
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Поставка металлопроката на 1 полугодие 2021
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 16:00 GMT +315.01.2021 16:0015.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813470Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката на 1 полугодие 2021Воронеж
Подведение итогов не позднее
19.02.2021 16:0019.02.2021 16:0019.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813470Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката на 1 полугодие 2021Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката на 1 полугодие 2021
Начальная цена
1 109 572,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
24.10
24.10
Документация лота
Кол-во: 0.115
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.072
Кол-во: 0.046
Кол-во: 0.072
Кол-во: 0.054
Кол-во: 0.165
Кол-во: 0.22
Кол-во: 1.215
Кол-во: 1.155
Кол-во: 0.22
Кол-во: 1.8
Кол-во: 1.762
Кол-во: 0.775
Кол-во: 0.746
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.805
Кол-во: 1.261
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.15
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.45
Кол-во: 0.037
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.43
Кол-во: 0.022
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.06
Кол-во: 0.206
Кол-во: 0.06
Кол-во: 0.06
Кол-во: 0.422
Кол-во: 0.02
Кол-во: 0.06
Кол-во: 0.462
Кол-во: 0.521
Кол-во: 0.45
Кол-во: 0.033
Кол-во: 0.15
Кол-во: 0.03
Кол-во: 0.21
Кол-во: 0.045
Кол-во: 0.06
Кол-во: 0.21
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.006
Кол-во: 0.008
Кол-во: 0.008
Кол-во: 0.01
Кол-во: 0.013
Кол-во: 0.015
Кол-во: 0.005
Кол-во: 0.012
Кол-во: 0.014
Кол-во: 0.018
Кол-во: 0.022
Кол-во: 0.271
Кол-во: 1.863
Кол-во: 0.506
Кол-во: 0.202
Кол-во: 0.12
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.025
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