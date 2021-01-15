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    Главная / Торги / Маркетинговое исследование в электронной форме на поставку металлопроката для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1 полугодие 2021 г.

    Маркетинговое исследование в электронной форме на поставку металлопроката для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1 полугодие 2021 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 16:0015.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813470Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката на 1 полугодие 2021ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009813470

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Маркетинговое исследование в электронной форме на поставку металлопроката для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1 полугодие 2021 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    17.12.2020 10:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол_отмена_металлопрокат.pdf

    МИ_Металлопрокат_попоз.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    ve.ivashchenko@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иващенко Вероника Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката на 1 полугодие 2021

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 16:00 GMT +315.01.2021 16:0015.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813470Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката на 1 полугодие 2021Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    19.02.2021 16:0019.02.2021 16:0019.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813470Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката на 1 полугодие 2021Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.02.202119.02.2021 16:0019.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813470Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката на 1 полугодие 2021Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката на 1 полугодие 2021

    Начальная цена

    1 109 572,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    24.10

    Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/854538/name/6030c30fa9c736.74008946

    20.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сталь арматурная горячекатаная гладкая 10ММ А-I ГОСТ 5781 Ст3сп"

    Кол-во: 0.115

    "Позиция 2"

    "Сталь арматурная горячекатаная гладкая 14ММ А-I ГОСТ 5781 Ст3сп"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 3"

    "Сталь арматурная горячекатаная гладкая 18ММ А-I ГОСТ 5781 Ст3"

    Кол-во: 0.072

    "Позиция 4"

    "Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля 10ММ А500С Ст3кп"

    Кол-во: 0.046

    "Позиция 5"

    "Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля 12ММ А500С Ст3пс"

    Кол-во: 0.072

    "Позиция 6"

    "Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля 14ММ А500С Ст3пс"

    Кол-во: 0.054

    "Позиция 7"

    "Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля 16ММ А500С Ст3пс"

    Кол-во: 0.165

    "Позиция 8"

    "Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля 18ММ А500С Ст3пс"

    Кол-во: 0.22

    "Позиция 9"

    "Лист стальной горячекатаный 10ММ 1500ММ 6000ММ Ст3"

    Кол-во: 1.215

    "Позиция 10"

    "Лист стальной горячекатаный 12ММ 1500ММ 6000ММ Ст3"

    Кол-во: 1.155

    "Позиция 11"

    "Лист стальной горячекатаный 16ММ 1500ММ 6000ММ Ст3"

    Кол-во: 0.22

    "Позиция 12"

    "Лист стальной горячекатаный 2ММ 1250ММ 2500ММ Ст3"

    Кол-во: 1.8

    "Позиция 13"

    "Лист стальной горячекатаный 5ММ 1500ММ 6000ММ Ст3"

    Кол-во: 1.762

    "Позиция 14"

    "Лист стальной горячекатаный 8ММ 1500ММ 6000ММ Ст3"

    Кол-во: 0.775

    "Позиция 15"

    "Лист стальной горячекатаный Б ПН О 3ММ 1250ММ 2500ММ ГОСТ 19903 Ст3пс 5"

    Кол-во: 0.746

    "Позиция 16"

    "Лист стальной горячекатаный ромб В ПН К 5ММ 1500ММ 6000ММ ГОСТ 8568 Ст3пс"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 17"

    "Лист стальной горячекатаный ромб В ПН К 5ММ 1500ММ 6000ММ Ст3пс"

    Кол-во: 0.805

    "Позиция 18"

    "Лист стальной оцинкованный 0.5ММ 1250ММ 2500ММ 08пс"

    Кол-во: 1.261

    "Позиция 19"

    "Лист стальной холоднокатаный 0.8ММ 1250ММ 2500ММ ГОСТ 16523 08пс"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 20"

    "Лист стальной холоднокатаный 1.2ММ 1250ММ 2500ММ ГОСТ 16523 08пс"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 21"

    "Лист стальной холоднокатаный 1.2ММ 1500ММ 6000ММ ГОСТ 19904 Ст3"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 22"

    "Лист стальной холоднокатаный 2ММ 1250ММ 2500ММ 08пс"

    Кол-во: 0.45

    "Позиция 23"

    "Лист стальной холоднокатаный Б ПН О 1.5ММ 1250ММ 2500ММ ГОСТ 19904 08пс 6"

    Кол-во: 0.037

    "Позиция 24"

    "Лист стальной холоднокатаный Б ПН О 3ММ 1500ММ 6000ММ ГОСТ 19904 08пс 6"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 25"

    "Полоса стальная горячекатаная 4ММ 40ММ 6М ГОСТ 103 Ст3сп"

    Кол-во: 0.43

    "Позиция 26"

    "Круг горячекатаный 10ММ 6М ГОСТ 2590 Ст3"

    Кол-во: 0.022

    "Позиция 27"

    "Круг горячекатаный 110ММ 6М ГОСТ 2590 Ст3"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 28"

    "Круг горячекатаный 120ММ 6М ГОСТ 2590 Ст3"

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 29"

    "Круг горячекатаный 12ММ 11.7М ГОСТ 2590 Ст3"

    Кол-во: 0.206

    "Позиция 30"

    "Круг горячекатаный 130ММ 6М ГОСТ 2590 Ст3"

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 31"

    "Круг горячекатаный 150ММ 6М ГОСТ 2590 Ст3"

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 32"

    "Круг горячекатаный 16ММ 11.7М ГОСТ 2590 Ст3"

    Кол-во: 0.422

    "Позиция 33"

    "Круг горячекатаный 18ММ 11.7М ГОСТ 2590 Ст3"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 34"

    "Круг горячекатаный 200ММ 6М ГОСТ 2590 Ст3"

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 35"

    "Круг горячекатаный 20ММ 11.7М ГОСТ 2590 Ст3"

    Кол-во: 0.462

    "Позиция 36"

    "Круг горячекатаный 25ММ 6М ГОСТ 2590 Ст3"

    Кол-во: 0.521

    "Позиция 37"

    "Круг горячекатаный 30ММ 6М ГОСТ 2590 Ст3"

    Кол-во: 0.45

    "Позиция 38"

    "Круг горячекатаный 30ММ 6М ГОСТ 2590 Ст3"

    Кол-во: 0.033

    "Позиция 39"

    "Круг горячекатаный 40ММ 6М ГОСТ 2590 Ст3"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 40"

    "Круг горячекатаный 50ММ 6М ГОСТ 2590 Ст3"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 41"

    "Круг горячекатаный 60ММ 6М ГОСТ 2590 Ст3"

    Кол-во: 0.21

    "Позиция 42"

    "Круг горячекатаный 60ММ 6М ГОСТ 2590 Ст3"

    Кол-во: 0.045

    "Позиция 43"

    "Круг горячекатаный 70ММ 6М ГОСТ 2590 Ст3"

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 44"

    "Круг горячекатаный 80ММ 6М ГОСТ 2590 Ст3"

    Кол-во: 0.21

    "Позиция 45"

    "Круг горячекатаный В2 I 90ММ НД ГОСТ 2590 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 46"

    "Шестигранник горячекатаный 12ММ Б1 I МД ГОСТ 2879 45"

    Кол-во: 0.006

    "Позиция 47"

    "Шестигранник горячекатаный 14ММ Б1 I МД ГОСТ 2879 45"

    Кол-во: 0.008

    "Позиция 48"

    "Шестигранник горячекатаный 17ММ Б1 I МД ГОСТ 2879 35"

    Кол-во: 0.008

    "Позиция 49"

    "Шестигранник горячекатаный 19ММ Б1 I МД ГОСТ 2879 45"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 50"

    "Шестигранник горячекатаный 22ММ В1 I МД ГОСТ 2879 20"

    Кол-во: 0.013

    "Позиция 51"

    "Шестигранник горячекатаный 24ММ Б1 I МД ГОСТ 2879 35"

    Кол-во: 0.015

    "Позиция 52"

    "Шестигранник горячекатаный 27ММ Б1 I МД ГОСТ 2879 45"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 53"

    "Шестигранник горячекатаный 30ММ В1 I МД ГОСТ 2879 35"

    Кол-во: 0.012

    "Позиция 54"

    "Шестигранник горячекатаный 32ММ Б1 I МД ГОСТ 2879 45"

    Кол-во: 0.014

    "Позиция 55"

    "Шестигранник горячекатаный 36ММ Б1 I МД ГОСТ 2879 45"

    Кол-во: 0.018

    "Позиция 56"

    "Шестигранник горячекатаный 41ММ В1 I МД ГОСТ 2879 45"

    Кол-во: 0.022

    "Позиция 57"

    "Уголок стальной горячекатаный 40ММ 40ММ 4ММ 4 12М ГОСТ 8509 Ст3"

    Кол-во: 0.271

    "Позиция 58"

    "Уголок стальной горячекатаный 50ММ 50ММ 5ММ 5 12М ГОСТ 8509 Ст3"

    Кол-во: 1.863

    "Позиция 59"

    "Уголок стальной горячекатаный 63ММ 63ММ 5ММ 6,3 12М ГОСТ 8509 Ст3"

    Кол-во: 0.506

    "Позиция 60"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный А 32ММ 32ММ 3ММ 3,2 НД ГОСТ 8509 Ст3кп 4"

    Кол-во: 0.202

    "Позиция 61"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный А 45ММ 45ММ 4ММ 4,5 НД ГОСТ 8509 Ст3сп 4"

    Кол-во: 0.12

    "Позиция 62"

    "Швеллер горячекатаный 10 П НД ГОСТ 8240 Ст3сп 5"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 63"

    "Швеллер горячекатаный 12 П НД ГОСТ 8240 Ст3сп 5"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 64"

    "Швеллер горячекатаный 14 П НД ГОСТ 8240 Ст3пс 3"

    Кол-во: 0.025

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    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРА
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме № 32211056675
    02/2022/ОКОЭФ Отбор организации для поставки металлопроката
    02/2022/ОКОЭФ Отбор организации для поставки металлопроката
    589891
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 07:59(GMT+03:00)
    7 270 307
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
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