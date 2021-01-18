Наименование процедуры Запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества (здание газовой котельной и земельного участка), находящееся по адресу: Вологодская обл., Бабаевский р-н, д. Володино. Собственник: ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»

Категория Публичное предложение

Адрес местонахождения имущества (объекта) Бабаевский р-н, д. Володино.

Номер извещения ГП048132

Способ реализации Продажа

Продавец / инициатор продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

Предмет договора 1. Здание газовой котельной, общей площадью 149,4 кв. м, расположенное по адресу: Вологодская обл., Бабаевский р-н, д. Володино (порядковый номер в Реестре непрофильных активов 1.2.32); 2. Земельный участок с КН 35:02:0402001:85, площадью 1 226 кв. м, расположенный по адресу: Вологодская обл., Бабаевский р-н, д. Володино, ул. Набережная (порядковый номер в Реестре непрофильных активов 1.2.39). Имущество продается единым неделимым лотом. Местонахождение: Вологодская обл., Бабаевский р-н, д. Володино.

Начальная цена 737460.0

Валюта RUB

Размер обеспечения задатка (в рублях) 50000.00

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Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок