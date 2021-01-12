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Номер извещения
32009822599
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка комплекта специальной защитной одежды пожарного от повышенных тепловых воздействий (СЗО ПТВ полутяжёлого типа), кобуры и пожарного поясного топора для нужд АО «Международный аэропорт «Краснодар».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 18:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Почтовый адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Контактный телефон
+7 861 219-17-87
Факс
Адрес электронной почты
v.nelidova@krr.aero
Ф.И.О. контактного лица
Нелидова В.О. Не
Место рассмотрения предложений
350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355
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Поставка комплекта специальной защитной одежды пожарного от повышенных тепловых воздействий (СЗО ПТВ полутяжёлого типа), кобуры и пожарного поясного топора для нужд АО «Международный аэропорт «Краснодар».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 16:00 GMT +312.01.2021 16:0012.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009822599Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта специальной защитной одежды пожарного от повышенных тепловых воздействий (СЗО ПТВ полутяжёлого типа), кобуры и пожарного поясного топора для нужд АО «Международный аэропорт «Краснодар».350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2021 16:0012.01.2021 16:0012.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009822599Дата и время вскрытия заявок Поставка комплекта специальной защитной одежды пожарного от повышенных тепловых воздействий (СЗО ПТВ полутяжёлого типа), кобуры и пожарного поясного топора для нужд АО «Международный аэропорт «Краснодар».350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355
Подведение итогов не позднее
05.02.2021 16:0005.02.2021 16:0005.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822599Подведение итогов не позднее Поставка комплекта специальной защитной одежды пожарного от повышенных тепловых воздействий (СЗО ПТВ полутяжёлого типа), кобуры и пожарного поясного топора для нужд АО «Международный аэропорт «Краснодар».350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.02.202105.02.2021 16:0005.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822599Подведение итогов не позднее Поставка комплекта специальной защитной одежды пожарного от повышенных тепловых воздействий (СЗО ПТВ полутяжёлого типа), кобуры и пожарного поясного топора для нужд АО «Международный аэропорт «Краснодар».350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплекта специальной защитной одежды пожарного от повышенных тепловых воздействий (СЗО ПТВ полутяжёлого типа), кобуры и пожарного поясного топора для нужд АО «Международный аэропорт «Краснодар».
Начальная цена
240 536,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
Адрес местонахождения
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
32.99.11.140
32.99
Документация лота
Кол-во:
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