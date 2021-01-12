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    Главная / Торги / Поставка комплекта специальной защитной одежды пожарного от повышенных тепловых воздействий (СЗО ПТВ полутяжёлого типа), кобуры и пожарного поясного топора для нужд АО «Международный аэропорт «Краснодар».

    Поставка комплекта специальной защитной одежды пожарного от повышенных тепловых воздействий (СЗО ПТВ полутяжёлого типа), кобуры и пожарного поясного топора для нужд АО «Международный аэропорт «Краснодар».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 16:0012.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009822599Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта специальной защитной одежды пожарного от повышенных тепловых воздействий (СЗО ПТВ полутяжёлого типа), кобуры и пожарного поясного топора для нужд АО «Международный аэропорт «Краснодар».350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009822599

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплекта специальной защитной одежды пожарного от повышенных тепловых воздействий (СЗО ПТВ полутяжёлого типа), кобуры и пожарного поясного топора для нужд АО «Международный аэропорт «Краснодар».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 18:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_КР_005346.doc

    Реестр_изменений_25.12.20.docx

    ЗД_КР_005346_ТОК_Макр_v1.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Юридический адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Почтовый адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Контактный телефон

    +7 861 219-17-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    v.nelidova@krr.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Нелидова В.О. Не

    Место рассмотрения предложений

    350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплекта специальной защитной одежды пожарного от повышенных тепловых воздействий (СЗО ПТВ полутяжёлого типа), кобуры и пожарного поясного топора для нужд АО «Международный аэропорт «Краснодар».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 16:00 GMT +312.01.2021 16:0012.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009822599Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта специальной защитной одежды пожарного от повышенных тепловых воздействий (СЗО ПТВ полутяжёлого типа), кобуры и пожарного поясного топора для нужд АО «Международный аэропорт «Краснодар».350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 16:0012.01.2021 16:0012.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009822599Дата и время вскрытия заявок Поставка комплекта специальной защитной одежды пожарного от повышенных тепловых воздействий (СЗО ПТВ полутяжёлого типа), кобуры и пожарного поясного топора для нужд АО «Международный аэропорт «Краснодар».350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Подведение итогов не позднее

    05.02.2021 16:0005.02.2021 16:0005.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822599Подведение итогов не позднее Поставка комплекта специальной защитной одежды пожарного от повышенных тепловых воздействий (СЗО ПТВ полутяжёлого типа), кобуры и пожарного поясного топора для нужд АО «Международный аэропорт «Краснодар».350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.02.202105.02.2021 16:0005.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822599Подведение итогов не позднее Поставка комплекта специальной защитной одежды пожарного от повышенных тепловых воздействий (СЗО ПТВ полутяжёлого типа), кобуры и пожарного поясного топора для нужд АО «Международный аэропорт «Краснодар».350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплекта специальной защитной одежды пожарного от повышенных тепловых воздействий (СЗО ПТВ полутяжёлого типа), кобуры и пожарного поясного топора для нужд АО «Международный аэропорт «Краснодар».

    Начальная цена

    240 536,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Адрес местонахождения

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Классификатор ОКПД2

    32.99.11.140

    Одежда защитная огнестойкая

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/838245/name/6013d8dd478c51.02879589

    29.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка комплекта специальной защитной одежды пожарного от повышенных тепловых воздействий (СЗО ПТВ полутяжёлого типа), кобуры и пожарного поясного топора для нужд АО «Международный аэропорт «Краснодар»."

    Кол-во:

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