Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Маркетинговое исследование в электронной форме на поставку электродов для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1 полугодие 2021 г.

    Маркетинговое исследование в электронной форме на поставку электродов для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1 полугодие 2021 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 16:0024.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813474Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электродов для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1-е полугодие 2021 годаВоронежПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009813474

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Маркетинговое исследование в электронной форме на поставку электродов для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1 полугодие 2021 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    17.12.2020 10:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол_выбор_электроды.pdf

    МИ_Электроды_1_полугодие_2021.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    ve.ivashchenko@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иващенко Вероника Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электродов для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1-е полугодие 2021 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 16:00 GMT +324.12.2020 16:0024.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813474Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электродов для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1-е полугодие 2021 годаВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    20.01.2021 16:0020.01.2021 16:0020.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009813474Дата и время вскрытия заявок Поставка электродов для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1-е полугодие 2021 годаВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2021 16:0012.02.2021 16:0012.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813474Подведение итогов не позднее Поставка электродов для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1-е полугодие 2021 годаВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.02.202112.02.2021 16:0012.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813474Подведение итогов не позднее Поставка электродов для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1-е полугодие 2021 годаВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электродов для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1-е полугодие 2021 года

    Начальная цена

    162 291,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    25.93.15

    Проволока, прутки присадочные, стержни, пластины, электроды с покрытием или проволока с флюсовым сердечником

    Классификатор ОКВЭД2

    25.93

    Производство изделий из проволоки, цепей и пружин

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/854531/name/6030c23f834187.94998781

    20.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка электродов для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1-е полугодие 2021 года"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭС-УРАЛ
    Попозиционная № ГП237160
    Закупка сварочной проволоки
    Закупка сварочной проволоки
    593464
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГЭС-УРАЛ
    Попозиционная № ГП225830
    Закупка сварочной проволоки
    Закупка сварочной проволоки
    592498
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 13:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГЭС-УРАЛ
    Попозиционная № ГП225816
    Закупка сварочных электродов
    Закупка сварочных электродов
    592438
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить