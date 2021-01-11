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    Главная / Торги / Механическая обработка рейки штанги толкателя стана 850 ЦРТОП ПАО "Ижсталь"

    Механическая обработка рейки штанги толкателя стана 850 ЦРТОП ПАО "Ижсталь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048141Дата и время окончания срока приема заявок Механическая обработка рейки штанги толкателя стана 850 ЦРТОП ПАО "Ижсталь"ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048141

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Механическая обработка рейки штанги толкателя стана 850 ЦРТОП ПАО "Ижсталь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    17.12.2020 11:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_подряда__рейка_850_.doc

    Техническое_задание__рейка_850_.pdf

    Чертеж__544_72974_рейка_850_.pdf

    Документация__рейка_850.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Юридический адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 3412 91-01-24

    Факс

    +7 3412 91-03-50

    Адрес электронной почты

    araslanovrr@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Арасланов Руслан Рустамович

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Механическая обработка рейки штанги толкателя стана 850 ЦРТОП ПАО "Ижсталь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 12:00 GMT +311.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048141Дата и время окончания срока приема заявок Механическая обработка рейки штанги толкателя стана 850 ЦРТОП ПАО "Ижсталь"Ижевск

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 12:0029.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048141Подведение итогов не позднее Механическая обработка рейки штанги толкателя стана 850 ЦРТОП ПАО "Ижсталь"Ижевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048141Подведение итогов не позднее Механическая обработка рейки штанги толкателя стана 850 ЦРТОП ПАО "Ижсталь"Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Механическая обработка рейки штанги толкателя стана 850 ЦРТОП ПАО "Ижсталь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Механическая обработка рейки штанги толкателя: рейка штанги толкателя (ч.544-72974)-2 шт. (заготовка поковка)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новоажимова 6, ПАО "Ижсталь", ЦРТОП, стан 850Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 90 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Адрес местонахождения

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    25.62.20.000

    Услуги по обработке металлических изделий с использованием прочих основных технологических процессов машиностроения

    Классификатор ОКВЭД2

    25.62

    Обработка металлических изделий механическая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рейка штанги толкателя"

    Кол-во: 2

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