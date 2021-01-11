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Номер извещения
ГП048141
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Механическая обработка рейки штанги толкателя стана 850 ЦРТОП ПАО "Ижсталь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
17.12.2020 11:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-01-24
Факс
+7 3412 91-03-50
Адрес электронной почты
araslanovrr@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Арасланов Руслан Рустамович
Место рассмотрения предложений
Ижевск
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Механическая обработка рейки штанги толкателя стана 850 ЦРТОП ПАО "Ижсталь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 12:00 GMT +311.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048141Дата и время окончания срока приема заявок Механическая обработка рейки штанги толкателя стана 850 ЦРТОП ПАО "Ижсталь"Ижевск
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 12:0029.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048141Подведение итогов не позднее Механическая обработка рейки штанги толкателя стана 850 ЦРТОП ПАО "Ижсталь"Ижевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Механическая обработка рейки штанги толкателя стана 850 ЦРТОП ПАО "Ижсталь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Механическая обработка рейки штанги толкателя: рейка штанги толкателя (ч.544-72974)-2 шт. (заготовка поковка)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новоажимова 6, ПАО "Ижсталь", ЦРТОП, стан 850Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖСТАЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
25.62.20.000
25.62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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