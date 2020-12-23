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    Главная / Торги / Поставка кабельной продукции

    Поставка кабельной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 14:0023.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048130Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельной продукцииМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048130

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кабельной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 10:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИНСТРУКЦИЯ.docx

    Приложение_1_Заявка_на_участие.doc

    Требования_к_поставке.rar

    Перечень_МТР___форма_ТКП.xlsx

    технические_требования.pdf

    ГП048130_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13737

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Roman.Shamyanov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шамьянов Роман Ринатович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабельной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 14:00 GMT +323.12.2020 14:0023.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048130Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельной продукцииМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 14:0023.12.2020 14:0023.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048130Дата и время вскрытия заявок Поставка кабельной продукцииМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 15:0029.01.2021 15:0029.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048130Подведение итогов не позднее Поставка кабельной продукцииМосква

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 15:0029.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048130Подведение итогов не позднее Поставка кабельной продукцииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельной продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Типовой договор

    15.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828469/name/600185ffa0d578.75848786

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель КУИН нг(А)-HF 6х2х1.0 ВЭК-ХЛ"

    Кол-во: 0.175

    "Позиция 2"

    "Кабель КУИН нг(А)-HF 2х2х1.0 ВК-ХЛ"

    Кол-во: 0.175

    "Позиция 3"

    "Кабель КУИН нг(А)-HF 5х1.0 ВК-ХЛ"

    Кол-во: 0.35

    "Позиция 4"

    "Кабель КУИН нг(А)-HF 10х2х1.0 ВЭК-ХЛ"

    Кол-во: 0.175

    "Позиция 5"

    "Кабель КУИН нг(А)-HF 1 10х2х1.0 ВК-ХЛ"

    Кол-во: 0.175

    "Позиция 6"

    "Кабель МКЭКШВнг(А)-LS 4х2х1,0 ХЛ"

    Кол-во: 0.242

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