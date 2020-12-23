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Номер извещения
ГП048130
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка кабельной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.12.2020 10:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50 доб. 13737
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
Roman.Shamyanov@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шамьянов Роман Ринатович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кабельной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 14:00 GMT +323.12.2020 14:0023.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048130Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельной продукцииМосква
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2020 14:0023.12.2020 14:0023.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048130Дата и время вскрытия заявок Поставка кабельной продукцииМосква
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 15:0029.01.2021 15:0029.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048130Подведение итогов не позднее Поставка кабельной продукцииМосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабельной продукции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
C
Документация лота
Кол-во: 0.175
Кол-во: 0.175
Кол-во: 0.35
Кол-во: 0.175
Кол-во: 0.175
Кол-во: 0.242
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