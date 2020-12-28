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Номер извещения
ГП048135
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание медицинских услуг (обслуживание здравпункта)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.12.2020 10:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
Почтовый адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
Контактный телефон
+7 34949 3-21-00 доб. 31068
Факс
+7 34949 3-21-00
Адрес электронной почты
o.nelyubova@northgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нелюбова Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание медицинских услуг (обслуживание здравпункта)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 14:00 GMT +328.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048135Дата и время окончания срока приема заявок Оказание медицинских услуг (обслуживание здравпункта)Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 14:0028.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048135Дата и время вскрытия заявок Оказание медицинских услуг (обслуживание здравпункта)Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
16.02.2021 15:3016.02.2021 15:3016.02.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048135Подведение итогов не позднее Оказание медицинских услуг (обслуживание здравпункта)Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание медицинских услуг (обслуживание здравпункта)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Нортгаз
Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз
Адрес местонахождения
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
Q
Документация лота
Кол-во: 3
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