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    Главная / Торги / Оказание медицинских услуг (обслуживание здравпункта)

    Оказание медицинских услуг (обслуживание здравпункта)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048135Дата и время окончания срока приема заявок Оказание медицинских услуг (обслуживание здравпункта)Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048135

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    102-ЗП/20-136

    Наименование закупки

    Оказание медицинских услуг (обслуживание здравпункта)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 10:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    102_ЗП_Документация.doc

    Проект_договора.DOC

    Расчет_стоимости.docx

    Техническое_задание.docx

    102_ЗП_итоговый_протокол_ГПБ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Юридический адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    Почтовый адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Контактный телефон

    +7 34949 3-21-00 доб. 31068

    Факс

    +7 34949 3-21-00

    Адрес электронной почты

    o.nelyubova@northgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нелюбова Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание медицинских услуг (обслуживание здравпункта)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 14:00 GMT +328.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048135Дата и время окончания срока приема заявок Оказание медицинских услуг (обслуживание здравпункта)Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 14:0028.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048135Дата и время вскрытия заявок Оказание медицинских услуг (обслуживание здравпункта)Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    16.02.2021 15:3016.02.2021 15:3016.02.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048135Подведение итогов не позднее Оказание медицинских услуг (обслуживание здравпункта)Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.02.202116.02.2021 15:3016.02.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048135Подведение итогов не позднее Оказание медицинских услуг (обслуживание здравпункта)Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание медицинских услуг (обслуживание здравпункта)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Закрытое акционерное общество Нортгаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Адрес местонахождения

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Классификатор ОКПД2

    Q

    УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/860306/name/603de3e3be06d6.56518648

    02.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание медицинских услуг (обслуживание здравпункта)"

    Кол-во: 3

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    16.02.2021 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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