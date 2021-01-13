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    Главная / Торги / Поставка реагентов

    Поставка реагентов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813356Дата и время окончания срока приема заявок Поставка реагентовКалининградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009813356

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка реагентов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    17.12.2020 10:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_ЭА.docx

    138___Поставка_реагентов.docx

    Раздел_5._Положение_о_закупке_товаров__работ__услуг.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры ГАУ КО РПЦ

    Юридический адрес

    236023, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Каштановая аллея, 145

    Почтовый адрес

    236023, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Каштановая аллея, 145

    Контактный телефон

    +7 4012 31-39-02

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    gaurpckld@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Грицкевич Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Калининград

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка реагентов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 10:00 GMT +313.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813356Дата и время окончания срока приема заявок Поставка реагентовКалининград

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    16.01.2021 00:0016.01.2021 00:0016.01.2021 00:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009813356Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка реагентовКалининград

    Дата и время проведения

    18.01.2021 13:0018.01.2021 13:0018.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009813356Дата и время проведения Поставка реагентовКалининград

    Подведение итогов не позднее

    19.01.2021 00:0019.01.2021 00:0019.01.2021 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813356Подведение итогов не позднее Поставка реагентовКалининград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 00:0019.01.2021 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813356Подведение итогов не позднее Поставка реагентовКалининград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка реагентов

    Начальная цена

    349 052,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУ КО РПЦ
    Все закупки и тендеры ГАУ КО РПЦ

    Адрес местонахождения

    236023, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Каштановая аллея, 145

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.199

    Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59.5

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор ДНК-зондов для определения количества 13, 18, 21, Х, Y хромосом человека на цитогенетических микропрепаратах"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Набор реагентов для пробоподготовки цитогенетических препаратов"

    Кол-во: 2.00000

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