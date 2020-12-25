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Номер извещения
ГП048129
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка и внедрение сетевого и серверного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.12.2020 10:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310
Почтовый адрес
117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3
Контактный телефон
+7 495 995-39-90 доб. 2346
Факс
--
Адрес электронной почты
torgi@ant-srv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Абанина Марина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка и внедрение сетевого и серверного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 11:00 GMT +325.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048129Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и внедрение сетевого и серверного оборудованияМосква
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 11:0025.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048129Дата и время вскрытия заявок Поставка и внедрение сетевого и серверного оборудованияМосква
Подведение итогов не позднее
29.12.2020 18:0029.12.2020 18:0029.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048129Подведение итогов не позднее Поставка и внедрение сетевого и серверного оборудованияМосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка и внедрение сетевого и серверного оборудования
Начальная цена
24 819 687,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЭК Информ
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Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310
117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3
46.51.10.110
Документация лота
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