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    Главная / Торги / Поставка и внедрение сетевого и серверного оборудования

    Поставка и внедрение сетевого и серверного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048129Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и внедрение сетевого и серверного оборудованияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048129

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    607-КД

    Наименование закупки

    Поставка и внедрение сетевого и серверного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 10:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.7z

    Протокол_подведения_итогов_607_КД__сайт_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ТЭК Информ
    Все закупки и тендеры ТЭК Информ

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310

    Почтовый адрес

    117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3

    Контактный телефон

    +7 495 995-39-90 доб. 2346

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    torgi@ant-srv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Абанина Марина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка и внедрение сетевого и серверного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 11:00 GMT +325.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048129Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и внедрение сетевого и серверного оборудованияМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 11:0025.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048129Дата и время вскрытия заявок Поставка и внедрение сетевого и серверного оборудованияМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2020 18:0029.12.2020 18:0029.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048129Подведение итогов не позднее Поставка и внедрение сетевого и серверного оборудованияМосква

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 18:0029.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048129Подведение итогов не позднее Поставка и внедрение сетевого и серверного оборудованияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка и внедрение сетевого и серверного оборудования

    Начальная цена

    24 819 687,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью ТЭК Информ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЭК Информ
    Все закупки и тендеры ТЭК Информ

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310

    117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3

    Классификатор ОКПД2

    46.51.10.110

    Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821100/name/5fe9de0abd7d13.41884525

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка и внедрение сетевого и серверного оборудования"

    Кол-во:

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