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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров

    Поставка канцелярских товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813376Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009813376

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 10:43

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Аукцион_для_МСП_без_КО_канцтовары__1_.docx

    Протокол_25_2_РКЗ_20.01.2021_итог_Бумага.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 495 223-14-42

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    zakupki-center@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новикова Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 12:0020.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813376Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров

    Начальная цена

    12 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    60 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    17.12.14.119

    Бумага для печати прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    17.12

    Производство бумаги и картона

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831210/name/600805048edcf5.97362810

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумаги и картона"

    Кол-во: 1.00000

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    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
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    Лоты:
    3
    Регион:
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