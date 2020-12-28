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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку конвертов и бумаги для офисной техники (группа Л - канцтовары, ЛА – бумага и бумажные изделия) для нужд ООО «Энергокомфорт». Карелия» в 2021 году. (№ЭКК-10-20)

    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку конвертов и бумаги для офисной техники (группа Л - канцтовары, ЛА – бумага и бумажные изделия) для нужд ООО «Энергокомфорт». Карелия» в 2021 году. (№ЭКК-10-20)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813645Дата и время окончания срока приема заявок Бумага, конвертыПетрозаводскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009813645

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЭКК-10-20

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку конвертов и бумаги для офисной техники (группа Л - канцтовары, ЛА – бумага и бумажные изделия) для нужд ООО «Энергокомфорт». Карелия» в 2021 году. (№ЭКК-10-20)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 11:18

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Конкурсная_документация_ЭКК_10.7z

    Пр_1_3_от_20.01.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОКОМФОРТ. ЕДИНАЯ КАРЕЛЬСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ЭНЕРГОКОМФОРТ. КАРЕЛИЯ

    Юридический адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Почтовый адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Контактный телефон

    +7 8142 71-00-34

    Факс

    +7 8142 33-26-92

    Адрес электронной почты

    a.shvetsova@rks.karelia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Швецова Алена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Петрозаводск

    Закупки и тендеры Республика Карелия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Бумага, конверты

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 12:0021.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813645Подведение итогов не позднее Бумага, конвертыПетрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бумага, конверты

    Начальная цена

    1 195 726,74

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕРГОКОМФОРТ. КАРЕЛИЯ
    Все закупки и тендеры ЭНЕРГОКОМФОРТ. КАРЕЛИЯ

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Классификатор ОКПД2

    17.12

    Бумага и картон

    Классификатор ОКВЭД2

    46.49.33

    Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831442/name/6008277d96af11.70214757

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага для офисной техники, формат -А4, плотность - 80гр/м2, упаковка - 500 листов, класс В"

    Кол-во: 3800.0000

    "Позиция 2"

    "Конверт белый, клейкая лента А-4"

    Кол-во: 15.0000

    "Позиция 3"

    "Конверты Белый С5 стрип Ecopost 162*229, 1000шт/кор"

    Кол-во: 15.0000

    "Позиция 4"

    "Конверт белый С5 стрип 162х229"

    Кол-во: 15.0000

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