Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку конвертов и бумаги для офисной техники (группа Л - канцтовары, ЛА – бумага и бумажные изделия) для нужд ООО «Энергокомфорт». Карелия» в 2021 году. (№ЭКК-10-20)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009813645 Уникальный номер закупки Номер закупки ЭКК-10-20 Наименование закупки Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку конвертов и бумаги для офисной техники (группа Л - канцтовары, ЛА – бумага и бумажные изделия) для нужд ООО «Энергокомфорт». Карелия» в 2021 году. (№ЭКК-10-20) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОКОМФОРТ. ЕДИНАЯ КАРЕЛЬСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ

Все закупки и тендеры ЭНЕРГОКОМФОРТ. КАРЕЛИЯ Юридический адрес 185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60 Почтовый адрес 185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60 Контактный телефон +7 8142 71-00-34 Факс +7 8142 33-26-92 Адрес электронной почты a.shvetsova@rks.karelia.ru Ф.И.О. контактного лица Швецова Алена Александровна Место рассмотрения предложений Петрозаводск Закупки и тендеры Республика Карелия Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru