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    Главная / Торги / Поставка моторного топлива

    Поставка моторного топлива

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813317Дата и время окончания срока приема заявок Моторное топливоЭлистаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009813317

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    035-2020-ЗПЭФ

    Наименование закупки

    Поставка моторного топлива

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 10:34

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ПД_поставки_ГСМ_заборные_ведомости__типов._.pdf..doc

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме.docx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме.docx

    Форма_описания_поставляемого_товара_035_2020_ЗПЭФ.xlsx

    Форма_комерческого_предложения_035_2020_ЗПЭФ.xlsx

    ТЗ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛИСТА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛИСТА

    Юридический адрес

    358000, РЕСП КАЛМЫКИЯ, Г ЭЛИСТА, УЛ В.И.ЛЕНИНА, 272,

    Почтовый адрес

    358000, РЕСП КАЛМЫКИЯ, Г ЭЛИСТА, УЛ В.И.ЛЕНИНА, 272

    Контактный телефон

    +7 84722 6-28-01 доб. 180

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@kalmgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Базарбаева Наталья Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Элиста

    Закупки и тендеры Республика Калмыкия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Моторное топливо

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 12:0031.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813317Подведение итогов не позднее Моторное топливоЭлиста

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Моторное топливо

    Начальная цена

    129 000,14

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛИСТА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛИСТА

    Адрес местонахождения

    358000, РЕСП КАЛМЫКИЯ, Г ЭЛИСТА, УЛ В.И.ЛЕНИНА, 272,

    358000, РЕСП КАЛМЫКИЯ, Г ЭЛИСТА, УЛ В.И.ЛЕНИНА, 272

    Классификатор ОКПД2

    19.20.2

    Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 3839.29000

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