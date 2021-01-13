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Номер извещения
32009813352
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка реагентов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
17.12.2020 10:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
236023, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Каштановая аллея, 145
Почтовый адрес
236023, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Каштановая аллея, 145
Контактный телефон
+7 4012 31-39-02
Факс
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Адрес электронной почты
gaurpckld@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Грицкевич Ольга Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Калининград
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка реагентов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 10:00 GMT +313.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813352Дата и время окончания срока приема заявок Поставка реагентовКалининград
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.01.2021 00:0016.01.2021 00:0016.01.2021 00:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009813352Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка реагентовКалининград
Дата и время проведения
18.01.2021 11:0018.01.2021 11:0018.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009813352Дата и время проведения Поставка реагентовКалининград
Подведение итогов не позднее
19.01.2021 00:0019.01.2021 00:0019.01.2021 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813352Подведение итогов не позднее Поставка реагентовКалининград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка реагентов
Начальная цена
349 052,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАУ КО РПЦ
Все закупки и тендеры ГАУ КО РПЦ
Адрес местонахождения
236023, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Каштановая аллея, 145
20.59.52.199
20.59.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 2.00000
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