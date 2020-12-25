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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров

    Поставка канцелярских товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 09:3025.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048133Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаровМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048133

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    17.12.2020 10:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол.pdf

    ДЗЦ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4349

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    k.popova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Ксения Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 09:30 GMT +325.12.2020 09:3025.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048133Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаровМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 12:0031.12.2020 12:0031.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048133Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаровМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 12:0031.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048133Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаровМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    17.23

    Принадлежности канцелярские бумажные

    32.99.12

    Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/841059/name/601947a27b5116.77291480

    02.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага А4, 500 лист/пачка"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 2"

    "Ручка шариковая"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 3"

    "Карандаш чернографитный с ластиком"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 4"

    "Ластик"

    Кол-во: 500

    "Позиция 5"

    "Клей-карандаш"

    Кол-во: 500

    "Позиция 6"

    "Маркер перманентный черный"

    Кол-во: 300

    "Позиция 7"

    "Скотч прозрачный"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 8"

    "Краска штемпельная 50мл"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 9"

    "Точилка для карандашей"

    Кол-во: 300

    "Позиция 10"

    "Жидкость корректирующая"

    Кол-во: 300

    "Позиция 11"

    "Скобы для степлера №10 (1000 шт./уп.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Нож канцелярский 25мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "Закладки клейкие"

    Кол-во: 500

    "Позиция 14"

    "Лента корректирующая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "Блокнот А5"

    Кол-во: 100

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