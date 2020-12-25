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    Главная / Торги / Оказание услуг по сопровождению информационной системы оптимизации работы на ОРЭМ (СОР ОРЭМ)

    Оказание услуг по сопровождению информационной системы оптимизации работы на ОРЭМ (СОР ОРЭМ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048126Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сопровождению информационной системы оптимизации работы на ОРЭМ (СОР ОРЭМ)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048126

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    606-КД

    Наименование закупки

    Оказание услуг по сопровождению информационной системы оптимизации работы на ОРЭМ (СОР ОРЭМ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 10:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.7z

    Протокол_подведения_итогов_606_КД__сайт_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ТЭК Информ
    Все закупки и тендеры ТЭК Информ

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310

    Почтовый адрес

    117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3

    Контактный телефон

    +7 495 995-39-90 доб. 2346

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    torgi@ant-srv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Абанина Марина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по сопровождению информационной системы оптимизации работы на ОРЭМ (СОР ОРЭМ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 10:00 GMT +325.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048126Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сопровождению информационной системы оптимизации работы на ОРЭМ (СОР ОРЭМ)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 10:0025.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048126Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сопровождению информационной системы оптимизации работы на ОРЭМ (СОР ОРЭМ)Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.01.2021 18:0020.01.2021 18:0020.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048126Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению информационной системы оптимизации работы на ОРЭМ (СОР ОРЭМ)Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 18:0020.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048126Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению информационной системы оптимизации работы на ОРЭМ (СОР ОРЭМ)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по сопровождению информационной системы оптимизации работы на ОРЭМ (СОР ОРЭМ)

    Начальная цена

    86 493 162,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью ТЭК Информ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЭК Информ
    Все закупки и тендеры ТЭК Информ

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310

    117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3

    Классификатор ОКПД2

    62.01.12.000

    Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для сетей и систем

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821096/name/5fe9ddc65b88c3.19490126

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по сопровождению информационной системы оптимизации работы на ОРЭМ (СОР ОРЭМ)"

    Кол-во:

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