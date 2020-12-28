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    Главная / Торги / Оказание услуг по содержанию территории городского благоустройства парк «400-летия г. Красноярска» в 2021 году

    Оказание услуг по содержанию территории городского благоустройства парк «400-летия г. Красноярска» в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 19:5928.12.2020 19:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813743Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по содержанию территории городского благоустройства парк «400-летия г. Красноярска» в 2021 годуКрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009813743

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по содержанию территории городского благоустройства парк «400-летия г. Красноярска» в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 11:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_4___ТЗ_400_летия.docx

    ТЗ___График_содержания_400_лет___2021_год.xlsx

    Приложение_1_к_договору___График_содержания_400_лет___2021_год.xlsx

    ДОГОВОР__содержание_парк_400_летия.docx

    ЗД___Запрос_предложений_Содержание_400_летие.doc

    Внесенные_изменения.docx

    Протокол_итоговый.docx

    Протокол_итоговый___400_летия.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПАРК
    Все закупки и тендеры МАУ КРАСГОРПАРК

    Юридический адрес

    660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспектимени газеты Красноярский рабочий, 59А

    Почтовый адрес

    660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, 59А

    Контактный телефон

    +7 391 223-68-68

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@krasgorpark.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Непомнящая Елена Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по содержанию территории городского благоустройства парк «400-летия г. Красноярска» в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 19:59 GMT +328.12.2020 19:5928.12.2020 19:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813743Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по содержанию территории городского благоустройства парк «400-летия г. Красноярска» в 2021 годуКрасноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 04:3029.12.2020 04:3029.12.2020 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009813743Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по содержанию территории городского благоустройства парк «400-летия г. Красноярска» в 2021 годуКрасноярск

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2020 11:0029.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813743Подведение итогов не позднее Оказание услуг по содержанию территории городского благоустройства парк «400-летия г. Красноярска» в 2021 годуКрасноярск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813743Подведение итогов не позднее Оказание услуг по содержанию территории городского благоустройства парк «400-летия г. Красноярска» в 2021 годуКрасноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по содержанию территории городского благоустройства парк «400-летия г. Красноярска» в 2021 году

    Начальная цена

    4 583 628,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МАУ КРАСГОРПАРК
    Все закупки и тендеры МАУ КРАСГОРПАРК

    Адрес местонахождения

    660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспектимени газеты Красноярский рабочий, 59А

    660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, 59А

    Классификатор ОКПД2

    81.29.19.000

    Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    81.29

    Деятельность по чистке и уборке прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822968/name/5fec06fa358389.11073595

    30.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822969/name/5fec06ff37d748.36937216

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по чистке и уборке прочая"

    Кол-во: 1.00000

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    01.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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