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Номер извещения
32009813181
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка моторного топлива
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
17.12.2020 10:15
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
358000, РЕСП КАЛМЫКИЯ, Г ЭЛИСТА, УЛ В.И.ЛЕНИНА, 272,
Почтовый адрес
358000, РЕСП КАЛМЫКИЯ, Г ЭЛИСТА, УЛ В.И.ЛЕНИНА, 272
Контактный телефон
+7 84722 6-28-01 доб. 180
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@kalmgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Базарбаева Наталья Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Элиста
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Моторное топливо (Э)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Моторное топливо (Э)
Начальная цена
186 599,95
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛИСТА
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛИСТА
Адрес местонахождения
358000, РЕСП КАЛМЫКИЯ, Г ЭЛИСТА, УЛ В.И.ЛЕНИНА, 272,
358000, РЕСП КАЛМЫКИЯ, Г ЭЛИСТА, УЛ В.И.ЛЕНИНА, 272
19.2
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6100.43000
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