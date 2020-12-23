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Номер извещения
ГП048121
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос (ценовых) котировок на поставку лома черных металлов (52 неделя 2020)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
17.12.2020 10:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7552
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Maksim.Petunov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Петунов Максим Олегович
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос (ценовых) котировок на поставку лома черных металлов (52 неделя 2020)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 12:00 GMT +323.12.2020 12:0023.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048121Дата и время окончания срока приема заявок Запрос (ценовых) котировок на поставку лома черных металлов (52 неделя 2020)Колпино
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2020 12:0023.12.2020 12:0023.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048121Дата и время вскрытия заявок Запрос (ценовых) котировок на поставку лома черных металлов (52 неделя 2020)Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос (ценовых) котировок на поставку лома черных металлов (52 неделя 2020)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Лом углеродистый габаритный 3А - 400 Лом углеродистый габаритный 3А2 - 200 Лом углеродистый габаритный 11А - 30 Лом углеродистый негабаритный 5А - 30 Лом углеродистый негабаритный 5АП - 200
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
При доставке автомобильным транспортом: Адрес доставки: ООО «ОМЗ-Спецсталь", Колпино, Ижорский завод, д. б/н Расходы по доставке включены в стоимость Товара.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
38.32.22.111
38.32.3
Документация лота
Кол-во: 400
Кол-во: 200
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 200
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