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    Главная / Торги / Запрос (ценовых) котировок на поставку лома черных металлов (52 неделя 2020)

    Запрос (ценовых) котировок на поставку лома черных металлов (52 неделя 2020)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 12:0023.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048121Дата и время окончания срока приема заявок Запрос (ценовых) котировок на поставку лома черных металлов (52 неделя 2020)КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048121

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос (ценовых) котировок на поставку лома черных металлов (52 неделя 2020)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    17.12.2020 10:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень_документов_для_участия_в_процедуре.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7552

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Maksim.Petunov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Петунов Максим Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос (ценовых) котировок на поставку лома черных металлов (52 неделя 2020)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 12:00 GMT +323.12.2020 12:0023.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048121Дата и время окончания срока приема заявок Запрос (ценовых) котировок на поставку лома черных металлов (52 неделя 2020)Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 12:0023.12.2020 12:0023.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048121Дата и время вскрытия заявок Запрос (ценовых) котировок на поставку лома черных металлов (52 неделя 2020)Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202023.12.2020 12:3023.12.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048121Подведение итогов не позднее Запрос (ценовых) котировок на поставку лома черных металлов (52 неделя 2020)Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос (ценовых) котировок на поставку лома черных металлов (52 неделя 2020)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Лом углеродистый габаритный 3А - 400 Лом углеродистый габаритный 3А2 - 200 Лом углеродистый габаритный 11А - 30 Лом углеродистый негабаритный 5А - 30 Лом углеродистый негабаритный 5АП - 200

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    При доставке автомобильным транспортом: Адрес доставки: ООО «ОМЗ-Спецсталь", Колпино, Ижорский завод, д. б/н Расходы по доставке включены в стоимость Товара.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    «Окончательное решение по выбору победителя будет принято на заседании конкурсной комиссии ООО «ОМЗ-Спецсталь»» Условия оплаты: в случае доставки автотранспортом - 30 дней с момента поставки Товара на склад Покупателя; в случае доставки ж/д транспортом - 30 дней с момента поставка Товара на склад Покупателя; (допускаются иные условия оплаты)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    38.32.22.111

    Лом и отходы стальные нелегированные (углеродистые)

    Классификатор ОКВЭД2

    38.32.3

    Обработка отходов и лома черных металлов

    Документация лота

    ТУ_0780-006-33902054-2010

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лом стальной углеродистый 3А габаритный"

    Кол-во: 400

    "Позиция 2"

    "Лом стальной углеродистый 3А2 габаритный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Лом стальной углеродистый 11А габаритный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Лом стальной углеродистый 5А габаритный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Лом стальной углеродистый 5АП габаритный"

    Кол-во: 200

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