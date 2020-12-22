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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП048120
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ВЗиС для сотрудников д.Старое Анино, Владимирская обл.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.12.2020 10:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Почтовый адрес
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Контактный телефон
+7 495 984-72-69
Факс
+7 495 332-59-90
Адрес электронной почты
t.gorbunova@stroytransgaz.com
Ф.И.О. контактного лица
Горбунова Таисия Ивановна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ВЗиС для сотрудников д.Старое Анино, Владимирская обл.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2020 15:00 GMT +322.12.2020 15:0022.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048120Дата и время окончания срока приема заявок ВЗиС для сотрудников д.Старое Анино, Владимирская обл.Москва
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2020 15:0022.12.2020 15:0022.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048120Дата и время вскрытия заявок ВЗиС для сотрудников д.Старое Анино, Владимирская обл.Москва
Подведение итогов не позднее
29.12.2020 15:0029.12.2020 15:0029.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048120Подведение итогов не позднее ВЗиС для сотрудников д.Старое Анино, Владимирская обл.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ВЗиС для сотрудников д.Старое Анино, Владимирская обл.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно приложенной документации. Консультант по регистрации и размещению предложений на ЭТП ГПБ: 8 (495) 150-06-61, доб. 1041, 8 (495) 150-06-61 доб. 5000
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно приложенной документации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Адрес местонахождения
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
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Документация лота
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