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    Главная / Торги / Запрос коммерческого предложения на приобретение корпоративной системы видеоконференцсвязи для нужд ПАО «РКК «Энергия»

    Запрос коммерческого предложения на приобретение корпоративной системы видеоконференцсвязи для нужд ПАО «РКК «Энергия»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048125Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение корпоративной системы видеоконференцсвязи для нужд ПАО «РКК «Энергия».КоролевПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048125

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    171-3/298 от 17.12.2020г.

    Наименование закупки

    Запрос коммерческого предложения на приобретение корпоративной системы видеоконференцсвязи для нужд ПАО «РКК «Энергия»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос коммерческих предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 10:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос_ценового_предложения.pdf

    Вскрытие_конвертов.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Юридический адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    Почтовый адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Контактный телефон

    495 доб.513-66-84

    Факс

    +7 495 513-67-98

    Адрес электронной почты

    olga.zaharova4@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захарова Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Королев

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение корпоративной системы видеоконференцсвязи для нужд ПАО «РКК «Энергия».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048125Подведение итогов не позднее Приобретение корпоративной системы видеоконференцсвязи для нужд ПАО «РКК «Энергия».Королев

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение корпоративной системы видеоконференцсвязи для нужд ПАО «РКК «Энергия».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запроса коммерческого предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно запроса коммерческого предложенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно запроса коммерческого предложения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Адрес местонахождения

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Классификатор ОКПД2

    58.29.50.000

    Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение

    62.01.29.000

    Оригиналы программного обеспечения прочие

    26.20.99.000

    Операции процесса производства компьютеров и периферийного оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Запрос_ценового_предложения.pdf

    17.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/812458/name/5fe03bab358107.29578371

    21.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "приобретение корпоративной системы видеоконференцсвязи "

    Кол-во: 1

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