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Номер извещения
ГП048125
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос коммерческого предложения на приобретение корпоративной системы видеоконференцсвязи для нужд ПАО «РКК «Энергия»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос коммерческих предложений
Дата публикации
17.12.2020 10:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
Почтовый адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
Контактный телефон
495 доб.513-66-84
Факс
+7 495 513-67-98
Адрес электронной почты
olga.zaharova4@rsce.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захарова Ольга Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Королев
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение корпоративной системы видеоконференцсвязи для нужд ПАО «РКК «Энергия».
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение корпоративной системы видеоконференцсвязи для нужд ПАО «РКК «Энергия».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запроса коммерческого предложения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно запроса коммерческого предложенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Адрес местонахождения
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
58.29.50.000
62.01.29.000
26.20.99.000
Документация лота
Кол-во: 1
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