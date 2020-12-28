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    Главная / Торги / Конкурентный отбор в электронной форме на поставку фитингов ПЭ на 1 полугодие 2021 г. для нужд ООО "РВК-Воронеж"

    Конкурентный отбор в электронной форме на поставку фитингов ПЭ на 1 полугодие 2021 г. для нужд ООО "РВК-Воронеж"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 16:0928.12.2020 16:09Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813098Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фитингов полиэтиленовых для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1-е полугодие 2021 годаВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009813098

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурентный отбор в электронной форме на поставку фитингов ПЭ на 1 полугодие 2021 г. для нужд ООО "РВК-Воронеж"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    17.12.2020 10:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол_выбор_фитинги_пэ.pdf

    Приложение_к_протоколу_фитинги_ПЭ.pdf

    КО_Фитинги_ПЭ_попозиц.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    ve.ivashchenko@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иващенко Вероника Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фитингов полиэтиленовых для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1-е полугодие 2021 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 16:09 GMT +328.12.2020 16:0928.12.2020 16:09Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813098Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фитингов полиэтиленовых для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1-е полугодие 2021 годаВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    28.01.2021 16:0028.01.2021 16:0028.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813098Подведение итогов не позднее Поставка фитингов полиэтиленовых для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1-е полугодие 2021 годаВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202128.01.2021 16:0028.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813098Подведение итогов не позднее Поставка фитингов полиэтиленовых для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1-е полугодие 2021 годаВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фитингов полиэтиленовых для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1-е полугодие 2021 года

    Начальная цена

    935 870,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    22.21

    Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/838503/name/6013ffbf28b8b0.89989571

    29.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/838504/name/6013ffc7099724.88153226

    29.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Хомут врезной (седловая врезка) ПЭ 110ММx1""

    Кол-во: 80

    "Позиция 2"

    "Втулка под фланец литая ПЭ 100 SDR 11 160ММ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Втулка под фланец литая удлиненная ПЭ 100 SDR 17 110ММ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Втулка под фланец литая удлиненная ПЭ 100 SDR 17 160ММ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 5"

    "Муфта компрессионная ПНД 25ММ 1" цанга-ВР"

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "Муфта компрессионная ПНД 25ММ 3/4" цанга-НР"

    Кол-во: 24

    "Позиция 7"

    "Муфта компрессионная ПНД 25ММ цанга"

    Кол-во: 12

    "Позиция 8"

    "Муфта компрессионная ПНД 32ММ 1" цанга-НР"

    Кол-во: 12

    "Позиция 9"

    "Муфта компрессионная ПНД 32ММ цанга"

    Кол-во: 12

    "Позиция 10"

    "Муфта компрессионная ПНД 40ММ 1 1/4" цанга-ВР"

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "Муфта компрессионная ПНД 40ММ 1 1/4" цанга-НР"

    Кол-во: 12

    "Позиция 12"

    "Муфта компрессионная ПНД 40ММ 1" цанга-ВР"

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "Муфта компрессионная ПНД 40ММ 1" цанга-НР"

    Кол-во: 12

    "Позиция 14"

    "Муфта компрессионная ПНД 50ММ 1 1/2" цанга-ВР"

    Кол-во: 12

    "Позиция 15"

    "Муфта компрессионная ПНД 50ММ 1 1/2" цанга-НР"

    Кол-во: 12

    "Позиция 16"

    "Муфта компрессионная ПНД 50ММ 1" цанга-ВР"

    Кол-во: 12

    "Позиция 17"

    "Муфта компрессионная ПНД 50ММ 2" цанга-НР"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Отвод компрессионный 90° ПНД 20ММ цанга"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "Отвод компрессионный 90° ПНД 25ММ цанга"

    Кол-во: 12

    "Позиция 20"

    "Отвод компрессионный 90° ПНД 32ММ 3/4" цанга-НР"

    Кол-во: 12

    "Позиция 21"

    "Отвод компрессионный 90° ПНД 40ММ цанга"

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "Отвод компрессионный 90° ПНД 50ММ цанга"

    Кол-во: 12

    "Позиция 23"

    "Отвод компрессионный 90° ПНД 63ММ цанга"

    Кол-во: 12

    "Позиция 24"

    "Отвод электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 32ММ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "Отвод электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 63ММ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 26"

    "Отвод электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 90ММ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Отвод электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 110ММ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 28"

    "Отвод электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 160ММ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Отвод электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 225ММ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 30"

    "Переход ПЭ/Сталь ПЭ100 SDR11 63-2""

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "Переход электросварной ПЭ100 SDR11 32-1" НР"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Переход электросварной ПЭ100 SDR11 63-20"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Тройник электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 110ММ"

    Кол-во: 11

    "Позиция 34"

    "Тройник электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 160ММ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 35"

    "Модуль резьбовой ПЭ100 SDR11 d=160ММ L=0.5М Lраб=0.5М"

    Кол-во: 400

    "Позиция 36"

    "Модуль резьбовой ПЭ100 SDR11 d=200ММ L=0.65М Lраб=0.5М"

    Кол-во: 80

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