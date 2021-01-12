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    Главная / Торги / ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ НУЖД ФИЛИАЛОВ ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ»

    ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ НУЖД ФИЛИАЛОВ ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 11:5912.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813123Дата и время окончания срока приема заявок Расходные материалы и ЗИП для вычислительной техники Ростов-На-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009813123

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ НУЖД ФИЛИАЛОВ ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 10:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    v8_FAD9_1f.pdf

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме.docx

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_.docx

    Техническое_задание_по_запросу_предложений_в_электронной_форме_.docx

    Форма_Коммерческого_предложения.xlsx

    ПД_поставки.doc

    Итоговый_протокол_214_12_2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Юридический адрес

    344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

    Почтовый адрес

    344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А

    Контактный телефон

    +7 863 203-61-61

    Факс

    +7 863 265-03-60

    Адрес электронной почты

    zakupki@rostovoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козырева Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-На-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Расходные материалы и ЗИП для вычислительной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 11:59 GMT +312.01.2021 11:5912.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813123Дата и время окончания срока приема заявок Расходные материалы и ЗИП для вычислительной техники Ростов-На-Дону

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 12:0012.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009813123Дата и время вскрытия заявок Расходные материалы и ЗИП для вычислительной техники Ростов-На-Дону

    Подведение итогов не позднее

    14.01.2021 09:0014.01.2021 09:0014.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813123Подведение итогов не позднее Расходные материалы и ЗИП для вычислительной техники Ростов-На-Дону

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 09:0014.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813123Подведение итогов не позднее Расходные материалы и ЗИП для вычислительной техники Ростов-На-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Расходные материалы и ЗИП для вычислительной техники

    Начальная цена

    1 387 310,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению открытого запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению открытого запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению открытого запроса предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Адрес местонахождения

    344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

    344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А

    Классификатор ОКПД2

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827574/name/600049491ad3f4.22981199

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 1103.00000

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