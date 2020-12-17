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Наименование процедуры
Продажа лома и отходов черных и цветных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2
Номер извещения
ГП048154
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Предмет договора
Лом 3Б1, Фасонный профиль 15N3908(6х12) Сталь 15
Начальная цена
18000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 12:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.2020 13:30
Дата и время проведения
25.12.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
ГОСТ 2787-75
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Контактный телефон
+7 34145 6-51-03
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Метлякова М А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Контактное лицо продавца/инициатора
Тептин Александр Валентинович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zhigulev.rs@vzavod.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34145 6-59-18
Адрес местонахождения продавца/инициатора
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа лома и отходов черных и цветных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2
Номер извещения
ГП048154
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Предмет договора
Лом 12А (погрузка силами Покупателя), Фасонный профиль N1707(22х40) Сталь 45
Начальная цена
17500.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 12:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.2020 13:30
Дата и время проведения
25.12.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
ГОСТ 2787-75
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Контактный телефон
+7 34145 6-51-03
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Метлякова М А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Контактное лицо продавца/инициатора
Тептин Александр Валентинович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zhigulev.rs@vzavod.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34145 6-59-18
Адрес местонахождения продавца/инициатора
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа лома и отходов черных и цветных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2
Номер извещения
ГП048154
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Предмет договора
Лом 25А
Начальная цена
12000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 12:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.2020 13:30
Дата и время проведения
25.12.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
ГОСТ 2787-75
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Контактный телефон
+7 34145 6-51-03
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Метлякова М А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Контактное лицо продавца/инициатора
Тептин Александр Валентинович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zhigulev.rs@vzavod.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34145 6-59-18
Адрес местонахождения продавца/инициатора
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа лома и отходов черных и цветных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2
Номер извещения
ГП048154
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Предмет договора
Лом ЧС-92
Начальная цена
81000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 12:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.2020 13:30
Дата и время проведения
25.12.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
ГОСТ 2787-75
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Контактный телефон
+7 34145 6-51-03
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Метлякова М А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Контактное лицо продавца/инициатора
Тептин Александр Валентинович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zhigulev.rs@vzavod.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34145 6-59-18
Адрес местонахождения продавца/инициатора
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа лома и отходов черных и цветных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2
Номер извещения
ГП048154
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Предмет договора
Лом ЧС-4, Фасонный профиль 5065/1(16х28)Сталь 45
Начальная цена
200000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 12:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.2020 13:30
Дата и время проведения
25.12.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
ГОСТ 2787-75
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Контактный телефон
+7 34145 6-51-03
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Метлякова М А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Контактное лицо продавца/инициатора
Тептин Александр Валентинович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zhigulev.rs@vzavod.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34145 6-59-18
Адрес местонахождения продавца/инициатора
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа лома и отходов черных и цветных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2
Номер извещения
ГП048154
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Предмет договора
Лом 5Б26, Фасонный профиль 5065/1(16х28) Сталь 45
Начальная цена
90000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 12:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.2020 13:30
Дата и время проведения
25.12.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
ГОСТ 2787-75
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Контактный телефон
+7 34145 6-51-03
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Метлякова М А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Контактное лицо продавца/инициатора
Тептин Александр Валентинович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zhigulev.rs@vzavod.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34145 6-59-18
Адрес местонахождения продавца/инициатора
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа лома и отходов черных и цветных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2
Номер извещения
ГП048154
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Предмет договора
Лом 2Б26, Фасонный профиль 5065/1(16х28) Сталь 45
Начальная цена
90000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 12:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.2020 13:30
Дата и время проведения
25.12.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
ГОСТ 2787-75
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Контактный телефон
+7 34145 6-51-03
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Метлякова М А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Контактное лицо продавца/инициатора
Тептин Александр Валентинович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zhigulev.rs@vzavod.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34145 6-59-18
Адрес местонахождения продавца/инициатора
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа лома и отходов черных и цветных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2
Номер извещения
ГП048154
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Предмет договора
Лом ЭП678
Начальная цена
85000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 12:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.2020 13:30
Дата и время проведения
25.12.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
ГОСТ 2787-75
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Контактный телефон
+7 34145 6-51-03
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Метлякова М А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Контактное лицо продавца/инициатора
Тептин Александр Валентинович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zhigulev.rs@vzavod.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34145 6-59-18
Адрес местонахождения продавца/инициатора
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа лома и отходов черных и цветных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2
Номер извещения
ГП048154
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Предмет договора
Лом ЭИ835
Начальная цена
92000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 12:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.2020 13:30
Дата и время проведения
25.12.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
ГОСТ 2787-75
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Контактный телефон
+7 34145 6-51-03
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Метлякова М А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Контактное лицо продавца/инициатора
Тептин Александр Валентинович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zhigulev.rs@vzavod.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34145 6-59-18
Адрес местонахождения продавца/инициатора
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа лома и отходов черных и цветных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2
Номер извещения
ГП048154
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Предмет договора
Стружка 16А (погрузка силами Покупателя), Фасонный профиль 5065/1(16х28) Сталь 45
Начальная цена
14000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 12:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.2020 13:30
Дата и время проведения
25.12.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
ГОСТ 2787-75
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Контактный телефон
+7 34145 6-51-03
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Метлякова М А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Контактное лицо продавца/инициатора
Тептин Александр Валентинович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zhigulev.rs@vzavod.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34145 6-59-18
Адрес местонахождения продавца/инициатора
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа лома и отходов черных и цветных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2
Номер извещения
ГП048154
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Предмет договора
Стружка ЭИ 835
Начальная цена
90000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 12:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.2020 13:30
Дата и время проведения
25.12.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
ГОСТ 2787-75
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Контактный телефон
+7 34145 6-51-03
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Метлякова М А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Контактное лицо продавца/инициатора
Тептин Александр Валентинович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zhigulev.rs@vzavod.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34145 6-59-18
Адрес местонахождения продавца/инициатора
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа лома и отходов черных и цветных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2
Номер извещения
ГП048154
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Предмет договора
ЭП202
Начальная цена
320000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 12:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.2020 13:30
Дата и время проведения
25.12.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
ГОСТ 2787-75
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Контактный телефон
+7 34145 6-51-03
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Метлякова М А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Контактное лицо продавца/инициатора
Тептин Александр Валентинович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zhigulev.rs@vzavod.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34145 6-59-18
Адрес местонахождения продавца/инициатора
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа лома и отходов черных и цветных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2
Номер извещения
ГП048154
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Предмет договора
Алюминий А1,А6, А8 (лом)
Начальная цена
101000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 12:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.2020 13:30
Дата и время проведения
25.12.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
ГОСТ Р 54564-2011
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Контактный телефон
+7 34145 6-51-03
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Метлякова М А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Контактное лицо продавца/инициатора
Тептин Александр Валентинович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zhigulev.rs@vzavod.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34145 6-59-18
Адрес местонахождения продавца/инициатора
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа лома и отходов черных и цветных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2
Номер извещения
ГП048154
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Предмет договора
Алюминий А21 (стружка, россыпью), Титановый лист ТС6 2,65х800х2000
Начальная цена
80000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 12:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.2020 13:30
Дата и время проведения
25.12.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
ГОСТ Р 54564-2011
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Контактный телефон
+7 34145 6-51-03
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Метлякова М А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Контактное лицо продавца/инициатора
Тептин Александр Валентинович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zhigulev.rs@vzavod.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34145 6-59-18
Адрес местонахождения продавца/инициатора
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа лома и отходов черных и цветных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2
Номер извещения
ГП048154
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Предмет договора
Стружка алюминия сплава 1420
Начальная цена
68000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 12:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.2020 13:30
Дата и время проведения
25.12.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
ГОСТ Р 54564-2011
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Контактный телефон
+7 34145 6-51-03
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Метлякова М А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Контактное лицо продавца/инициатора
Тептин Александр Валентинович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zhigulev.rs@vzavod.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34145 6-59-18
Адрес местонахождения продавца/инициатора
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа лома и отходов черных и цветных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2
Номер извещения
ГП048154
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Предмет договора
Лом кабельных изделий А26
Начальная цена
30000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 12:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.2020 13:30
Дата и время проведения
25.12.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
ГОСТ Р 54564-2011
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Контактный телефон
+7 34145 6-51-03
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Метлякова М А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Контактное лицо продавца/инициатора
Тептин Александр Валентинович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zhigulev.rs@vzavod.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34145 6-59-18
Адрес местонахождения продавца/инициатора
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа лома и отходов черных и цветных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2
Номер извещения
ГП048154
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Предмет договора
Титан Т4 (лом), Титановый лист ТС6 2,65х800х2000
Начальная цена
270000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 12:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.2020 13:30
Дата и время проведения
25.12.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
ГОСТ Р 54564-2011
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Контактный телефон
+7 34145 6-51-03
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Метлякова М А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Контактное лицо продавца/инициатора
Тептин Александр Валентинович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zhigulev.rs@vzavod.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34145 6-59-18
Адрес местонахождения продавца/инициатора
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа лома и отходов черных и цветных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2
Номер извещения
ГП048154
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Предмет договора
Отходы литья Т6
Начальная цена
92000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 12:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.2020 13:30
Дата и время проведения
25.12.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
ГОСТ Р 54564-2011
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Контактный телефон
+7 34145 6-51-03
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Метлякова М А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Контактное лицо продавца/инициатора
Тептин Александр Валентинович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zhigulev.rs@vzavod.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34145 6-59-18
Адрес местонахождения продавца/инициатора
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа лома и отходов черных и цветных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2
Номер извещения
ГП048154
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Предмет договора
Лом медесодержащий М6
Начальная цена
440000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 12:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.2020 13:30
Дата и время проведения
25.12.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
ГОСТ Р 54564-2011
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Контактный телефон
+7 34145 6-51-03
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Метлякова М А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Контактное лицо продавца/инициатора
Тептин Александр Валентинович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zhigulev.rs@vzavod.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34145 6-59-18
Адрес местонахождения продавца/инициатора
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа лома и отходов черных и цветных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2
Номер извещения
ГП048154
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Предмет договора
Скрап из изолированной медной проволоки М12
Начальная цена
200000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 12:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.2020 13:30
Дата и время проведения
25.12.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
ГОСТ Р 54564-2011
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Контактный телефон
+7 34145 6-51-03
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Метлякова М А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Контактное лицо продавца/инициатора
Тептин Александр Валентинович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zhigulev.rs@vzavod.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34145 6-59-18
Адрес местонахождения продавца/инициатора
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа лома и отходов черных и цветных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2
Номер извещения
ГП048154
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Предмет договора
Лом латуни Л1
Начальная цена
270000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 12:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.2020 13:30
Дата и время проведения
25.12.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
ГОСТ Р 54564-2011
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Контактный телефон
+7 34145 6-51-03
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Метлякова М А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Контактное лицо продавца/инициатора
Тептин Александр Валентинович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zhigulev.rs@vzavod.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34145 6-59-18
Адрес местонахождения продавца/инициатора
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа лома и отходов черных и цветных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2
Номер извещения
ГП048154
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Предмет договора
Стружка латуни Л21
Начальная цена
240000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 12:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.2020 13:30
Дата и время проведения
25.12.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
ГОСТ Р 54564-2011
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Контактный телефон
+7 34145 6-51-03
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Метлякова М А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Контактное лицо продавца/инициатора
Тептин Александр Валентинович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zhigulev.rs@vzavod.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34145 6-59-18
Адрес местонахождения продавца/инициатора
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа лома и отходов черных и цветных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2
Номер извещения
ГП048154
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Предмет договора
Бронза Бр4, Бр6
Начальная цена
340000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 12:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.2020 13:30
Дата и время проведения
25.12.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
ГОСТ Р 54564-2011
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Контактный телефон
+7 34145 6-51-03
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Метлякова М А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Контактное лицо продавца/инициатора
Тептин Александр Валентинович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zhigulev.rs@vzavod.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34145 6-59-18
Адрес местонахождения продавца/инициатора
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа лома и отходов черных и цветных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2
Номер извещения
ГП048154
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Предмет договора
Стружка безоловянистых бронз БР10
Начальная цена
280000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 12:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.2020 13:30
Дата и время проведения
25.12.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
ГОСТ Р 54564-2011
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Контактный телефон
+7 34145 6-51-03
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Метлякова М А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Контактное лицо продавца/инициатора
Тептин Александр Валентинович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zhigulev.rs@vzavod.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34145 6-59-18
Адрес местонахождения продавца/инициатора
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа лома и отходов черных и цветных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2
Номер извещения
ГП048154
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Предмет договора
Порошкообразные отходы вольфрама и его сплавов В15
Начальная цена
950000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 12:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.2020 13:30
Дата и время проведения
25.12.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
ГОСТ Р 54564-2011
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Контактный телефон
+7 34145 6-51-03
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Метлякова М А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Контактное лицо продавца/инициатора
Тептин Александр Валентинович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zhigulev.rs@vzavod.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34145 6-59-18
Адрес местонахождения продавца/инициатора
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа лома и отходов черных и цветных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2
Номер извещения
ГП048154
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Предмет договора
Отходы сплава МВ-2-МП (стружка)
Начальная цена
900000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 12:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.2020 13:30
Дата и время проведения
25.12.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
ГОСТ Р 54564-2011
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Контактный телефон
+7 34145 6-51-03
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Метлякова М А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Контактное лицо продавца/инициатора
Тептин Александр Валентинович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zhigulev.rs@vzavod.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34145 6-59-18
Адрес местонахождения продавца/инициатора
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа лома и отходов черных и цветных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2
Номер извещения
ГП048154
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Предмет договора
Лом ниобиевого сплава
Начальная цена
1100000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 12:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.2020 13:30
Дата и время проведения
25.12.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
ГОСТ Р 54564-2011
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Контактный телефон
+7 34145 6-51-03
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Метлякова М А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Контактное лицо продавца/инициатора
Тептин Александр Валентинович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zhigulev.rs@vzavod.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34145 6-59-18
Адрес местонахождения продавца/инициатора
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа лома и отходов черных и цветных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2
Номер извещения
ГП048154
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Предмет договора
Стружка ниобиевого сплава
Начальная цена
1100000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 12:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.2020 13:30
Дата и время проведения
25.12.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
ГОСТ Р 54564-2011
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Контактный телефон
+7 34145 6-51-03
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Метлякова М А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Контактное лицо продавца/инициатора
Тептин Александр Валентинович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zhigulev.rs@vzavod.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34145 6-59-18
Адрес местонахождения продавца/инициатора
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа лома и отходов черных и цветных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2
Номер извещения
ГП048154
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Предмет договора
Кусковые отходы молибден-вольфрамового сплава В10
Начальная цена
600000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 12:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.2020 13:30
Дата и время проведения
25.12.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
ГОСТ Р 54564-2011
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Контактный телефон
+7 34145 6-51-03
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Метлякова М А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Контактное лицо продавца/инициатора
Тептин Александр Валентинович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zhigulev.rs@vzavod.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34145 6-59-18
Адрес местонахождения продавца/инициатора
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа лома и отходов черных и цветных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2
Номер извещения
ГП048154
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Предмет договора
Лом свинца С4
Начальная цена
90000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 12:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.2020 13:30
Дата и время проведения
25.12.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
ГОСТ Р 54564-2011
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Контактный телефон
+7 34145 6-51-03
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Метлякова М А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Контактное лицо продавца/инициатора
Тептин Александр Валентинович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zhigulev.rs@vzavod.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34145 6-59-18
Адрес местонахождения продавца/инициатора
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа лома и отходов черных и цветных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2
Номер извещения
ГП048154
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Предмет договора
Баббит олово-свинец Б16
Начальная цена
150000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 12:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.2020 13:30
Дата и время проведения
25.12.2020 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
ГОСТ Р 54564-2011
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Контактный телефон
+7 34145 6-51-03
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Метлякова М А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Контактное лицо продавца/инициатора
Тептин Александр Валентинович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zhigulev.rs@vzavod.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34145 6-59-18
Адрес местонахождения продавца/инициатора
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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