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    Главная / Торги / Поставка воды бутилированной

    Поставка воды бутилированной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 09:3024.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813048Дата и время окончания срока приема заявок Поставка воды бутилированной МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009813048

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка воды бутилированной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 09:56

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Техническая_часть.docx

    Проект_Договора.doc

    Приложение_1.docx

    Извещение.doc

    протокол_итоги.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТЕХНОМАШ"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПО "ТЕХНОМАШ"

    Юридический адрес

    127018, Г МОСКВА, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40,

    Почтовый адрес

    127018, Г МОСКВА77, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40

    Контактный телефон

    +7 495 689-95-35 доб. 2316

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@tmnpo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Селиванова Нина Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка воды бутилированной

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 10:3025.12.2020 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813048Подведение итогов не позднее Поставка воды бутилированной Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка воды бутилированной

    Начальная цена

    511 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП "НПО "ТЕХНОМАШ"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПО "ТЕХНОМАШ"

    Адрес местонахождения

    127018, Г МОСКВА, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40,

    127018, Г МОСКВА77, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40

    Классификатор ОКПД2

    11.07.11.121

    Воды питьевые негазированные, расфасованные в емкости

    Классификатор ОКВЭД2

    11.07

    Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/820419/name/5fe99cafebeed7.40484835

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках"

    Кол-во: 3300.00000

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