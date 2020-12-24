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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009813048
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка воды бутилированной
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
17.12.2020 09:56
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127018, Г МОСКВА, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40,
Почтовый адрес
127018, Г МОСКВА77, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40
Контактный телефон
+7 495 689-95-35 доб. 2316
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@tmnpo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Селиванова Нина Ивановна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка воды бутилированной
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка воды бутилированной
Начальная цена
511 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП "НПО "ТЕХНОМАШ"
Все закупки и тендеры ФГУП "НПО "ТЕХНОМАШ"
Адрес местонахождения
127018, Г МОСКВА, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40,
127018, Г МОСКВА77, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40
11.07.11.121
11.07
Документация лота
Кол-во: 3300.00000
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