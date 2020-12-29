Предмет договора

Здание (здание гаража), назначение: нежилое, общей площадью 127,7 кв. м, кадастровый номер: 48:20:0035102:2068, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 21.02.2011 сделана запись регистрации № 48-48-01/017/2011-189; Здание (здание учебного корпуса), назначение: нежилое, общей площадью 449,8 кв. м, кадастровый номер: 48:20:0035102:2065, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 21.02.2011 сделана запись регистрации № 48-48-01/017/2011-187; Здание (здание учебного корпуса), назначение: нежилое, общей площадью 451 кв. м, кадастровый номер: 48:20:0035102:2067, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 21.02.2011 сделана запись регистрации № 48-48-01/017/2011-188; Здание (здание учебного корпуса), назначение: нежилое, общей площадью 434,5 кв. м, кадастровый номер: 48:20:0035102:2061, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 21.02.2011 сделана запись регистрации № 48-48-01/017/2011-186. Объекты расположены на земельном участке общей площадью 5522 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общественной застройки, кадастровый номер: 48:20:0035102:89, с адресными ориентирами: Липецкая область, г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 7, предоставленном Управлением имущественных и земельных отношений Липецкой области в пользование ДОСААФ России на основании договора аренды земельного участка от 16.10.2012 № 1471/12-Ю сроком на 49 лет, о чем в ЕГРН 22.03.2013 сделана запись регистрации № 48-48-01/040/2013-404