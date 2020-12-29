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Наименование процедуры
аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 7
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Липецкая область, г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 7
Номер извещения
ГП048113
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
Здание (здание гаража), назначение: нежилое, общей площадью 127,7 кв. м, кадастровый номер: 48:20:0035102:2068, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 21.02.2011 сделана запись регистрации № 48-48-01/017/2011-189; Здание (здание учебного корпуса), назначение: нежилое, общей площадью 449,8 кв. м, кадастровый номер: 48:20:0035102:2065, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 21.02.2011 сделана запись регистрации № 48-48-01/017/2011-187; Здание (здание учебного корпуса), назначение: нежилое, общей площадью 451 кв. м, кадастровый номер: 48:20:0035102:2067, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 21.02.2011 сделана запись регистрации № 48-48-01/017/2011-188; Здание (здание учебного корпуса), назначение: нежилое, общей площадью 434,5 кв. м, кадастровый номер: 48:20:0035102:2061, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 21.02.2011 сделана запись регистрации № 48-48-01/017/2011-186. Объекты расположены на земельном участке общей площадью 5522 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общественной застройки, кадастровый номер: 48:20:0035102:89, с адресными ориентирами: Липецкая область, г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 7, предоставленном Управлением имущественных и земельных отношений Липецкой области в пользование ДОСААФ России на основании договора аренды земельного участка от 16.10.2012 № 1471/12-Ю сроком на 49 лет, о чем в ЕГРН 22.03.2013 сделана запись регистрации № 48-48-01/040/2013-404
Начальная цена
11328120.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 09:47 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.12.2020 18:00
Дата и время проведения
31.12.2020 14:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации о проведении аукциона
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 356
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Луговкин Максим Евгеньевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
DIO@dosaaf.ru;
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 3569153851677
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации о проведении аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации о проведении аукциона
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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