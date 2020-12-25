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    Главная / Торги / Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по бесперебойной передаче сигналов комплекса систем безопасности в составе: система видеонаблюдения, система контроля и управления доступом, технические средства охранной сигнализации, периметральная охранная сигнализация на территории объектов ООО «Самарские коммунальные системы» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 г. (СКС-1969)

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по бесперебойной передаче сигналов комплекса систем безопасности в составе: система видеонаблюдения, система контроля и управления доступом, технические средства охранной сигнализации, периметральная охранная сигнализация на территории объектов ООО «Самарские коммунальные системы» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 г. (СКС-1969)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009818501Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по бесперебойной передаче сигналов комплекса систем безопасности в составе: система видеонаблюдения, система контроля и управления доступом, технические средства охранной сигнализации, периметральная охранная сигнализация на территории объектов ООО «Самарские коммунальные системы»СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009818501

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СКС-1969

    Наименование закупки

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по бесперебойной передаче сигналов комплекса систем безопасности в составе: система видеонаблюдения, система контроля и управления доступом, технические средства охранной сигнализации, периметральная охранная сигнализация на территории объектов ООО «Самарские коммунальные системы» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 г. (СКС-1969)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    18.12.2020 09:45

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    КД_СКС_1969.7z

    Итоговый_протокол___3899_от_18.01.21_СКС_1969.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Юридический адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Почтовый адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Контактный телефон

    +7 846 334-76-23

    Факс

    +7 846 336-89-05

    Адрес электронной почты

    zakupki@samcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тексин Игорь Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по бесперебойной передаче сигналов комплекса систем безопасности в составе: система видеонаблюдения, система контроля и управления доступом, технические средства охранной сигнализации, периметральная охранная сигнализация на территории объектов ООО «Самарские коммунальные системы»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 16:0018.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009818501Подведение итогов не позднее Оказание услуг по бесперебойной передаче сигналов комплекса систем безопасности в составе: система видеонаблюдения, система контроля и управления доступом, технические средства охранной сигнализации, периметральная охранная сигнализация на территории объектов ООО «Самарские коммунальные системы»Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по бесперебойной передаче сигналов комплекса систем безопасности в составе: система видеонаблюдения, система контроля и управления доступом, технические средства охранной сигнализации, периметральная охранная сигнализация на территории объектов ООО «Самарские коммунальные системы»

    Начальная цена

    9 806 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    61.20

    Услуги телекоммуникационные беспроводные

    Классификатор ОКВЭД2

    61.20

    Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829571/name/600583ac92fd61.83905855

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий"

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