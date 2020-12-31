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    Главная / Торги / Реализация тягачей колёсных TOYOTA 2TD20 (3 ед.)

    Реализация тягачей колёсных TOYOTA 2TD20 (3 ед.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 11:0031.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048122Дата и время окончания срока приема заявок Реализация тягачей колёсных TOYOTA 2TD20 (3 ед.) В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на КС в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048122

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    -

    Наименование закупки

    Реализация тягачей колёсных TOYOTA 2TD20 (3 ед.)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    17.12.2020 10:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Спецификация_ГПБ.xlsx

    Типовой_договор_реализации_v2_29.08.18.docx

    Документация_ГПБ.docx

    ГП048122_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Юридический адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 495 664-00-01 доб. 44318

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nbusarov@aeroflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бусаров Николай Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация тягачей колёсных TOYOTA 2TD20 (3 ед.) В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на КС в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.12.2020 11:00 GMT +331.12.2020 11:0031.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048122Дата и время окончания срока приема заявок Реализация тягачей колёсных TOYOTA 2TD20 (3 ед.) В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на КС в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.01.2021 11:0028.01.2021 11:0028.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048122Подведение итогов не позднее Реализация тягачей колёсных TOYOTA 2TD20 (3 ед.) В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на КС в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202128.01.2021 11:0028.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048122Подведение итогов не позднее Реализация тягачей колёсных TOYOTA 2TD20 (3 ед.) В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на КС в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация тягачей колёсных TOYOTA 2TD20 (3 ед.) В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на КС в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.

    Начальная цена

    127 733,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АЭРОФЛОТ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Адрес местонахождения

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация_ГПБ.docx

    17.12.2020

    Спецификация_ГПБ.xlsx

    17.12.2020

    Типовой_договор_реализации_v2_29.08.18.docx

    17.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/834100/name/600e72010b2218.64213030

    25.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тягач колёсный TOYOTA 2TD20 рама 2ТД25-11359"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Тягач колёсный TOYOTA 2TD20 рама 2ТД25-11375"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Тягач колёсный TOYOTA 2TD20 рама 2ТД25-13630"

    Кол-во: 1

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