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    Главная / Торги / Ремонтно-восстановительные работы блок-модулей «RAM POWER SRL» (PU11/PU12) по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».

    Ремонтно-восстановительные работы блок-модулей «RAM POWER SRL» (PU11/PU12) по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.02.2021 10:0018.02.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048294Дата и время окончания срока приема заявок Ремонтно-восстановительные работы блок-модулей «RAM POWER SRL» (PU11/PU12) по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048294

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонтно-восстановительные работы блок-модулей «RAM POWER SRL» (PU11/PU12) по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 17:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048294_second_parts_protocol_ЭТП.rtf

    Приложения_к_ТЗ.zip

    Приложение1_к_оферте__заявке_._Форма_ТКП__2020__v1.xlsx

    Форма_Извещения.docx

    Ссылка_на_документацию.docx

    Общие_условия_проведения_тендера_v0c.DOCX

    Перечень_документов_для_обязательного_предоставления_участником.docx

    Согласие_лица_на_обработку_персональных_данных.docx

    Приложение__1_к_Договору__Техническое_задание__Блок_модули.docx

    Форма_письма_о_подаче_оферты.DOCX

    Типовой_договор_выполнение_работ.услуг.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Юридический адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    Почтовый адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Контактный телефон

    +7 495 787-88-22 доб. 2590

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Pavel.Gulyaev@giprokislorod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гуляев Павел Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонтно-восстановительные работы блок-модулей «RAM POWER SRL» (PU11/PU12) по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.02.2021 10:00 GMT +318.02.2021 10:0018.02.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048294Дата и время окончания срока приема заявок Ремонтно-восстановительные работы блок-модулей «RAM POWER SRL» (PU11/PU12) по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    18.02.2021 10:0018.02.2021 10:0018.02.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048294Дата и время вскрытия заявок Ремонтно-восстановительные работы блок-модулей «RAM POWER SRL» (PU11/PU12) по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».Москва

    Подведение итогов не позднее

    22.03.2021 17:0022.03.2021 17:0022.03.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048294Подведение итогов не позднее Ремонтно-восстановительные работы блок-модулей «RAM POWER SRL» (PU11/PU12) по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.03.202122.03.2021 17:0022.03.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048294Подведение итогов не позднее Ремонтно-восстановительные работы блок-модулей «RAM POWER SRL» (PU11/PU12) по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонтно-восстановительные работы блок-модулей «RAM POWER SRL» (PU11/PU12) по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с приложенной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP площадка складирования в районе КС "Славянская": 188471, Ленинградская область, Кингисеппский район, Усть-Лужское сельское поселение, квартал Судоверфь, площадка временного складирования в районе КС "Славянская".Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с приложенной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Адрес местонахождения

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Классификатор ОКПД2

    28.13.2

    Насосы воздушные или вакуумные; воздушные или прочие газовые компрессоры

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/878232/name/60599ad3c7a5f7.28565818

    23.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "РВР блокмодулей RAM Power"

    Кол-во: 1

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