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Номер извещения
32009812937
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автозапчастей для легковых и грузовых автомобилей, автотракторной техники в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
17.12.2020 09:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
Почтовый адрес
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
Контактный телефон
+7 34368 4-47-89
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki_vodokanal@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Барменков Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Верхняя Пышма, Балтымская, 2 А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автозапчастей для легковых и грузовых автомобилей, автотракторной техники в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 07:00 GMT +325.12.2020 07:0025.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009812937Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автозапчастей для легковых и грузовых автомобилей, автотракторной техники в 2021 годуВерхняя Пышма, Балтымская, 2 А
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 07:0025.12.2020 07:0025.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009812937Дата и время вскрытия заявок Поставка автозапчастей для легковых и грузовых автомобилей, автотракторной техники в 2021 годуВерхняя Пышма, Балтымская, 2 А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автозапчастей для легковых и грузовых автомобилей, автотракторной техники в 2021 году
Начальная цена
965 971,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
МУП ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
29.32
29.32
Документация лота
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