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    Главная / Торги / Конкурентный отбор в электронной форме на поставку узлов соединительных для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1 полугодие 2021г.

    Конкурентный отбор в электронной форме на поставку узлов соединительных для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1 полугодие 2021г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 16:0028.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813102Дата и время окончания срока приема заявок Поставка узлов соединительных для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1-е полугодие 2021 годаВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009813102

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурентный отбор в электронной форме на поставку узлов соединительных для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1 полугодие 2021г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    17.12.2020 10:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол_выбор_узлы.pdf

    Приложение_к_протоколу_узлы.pdf

    КО_Узлы_соед_попозиц.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    ve.ivashchenko@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иващенко Вероника Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка узлов соединительных для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1-е полугодие 2021 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 16:00 GMT +328.12.2020 16:0028.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813102Дата и время окончания срока приема заявок Поставка узлов соединительных для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1-е полугодие 2021 годаВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    28.01.2021 16:0028.01.2021 16:0028.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813102Подведение итогов не позднее Поставка узлов соединительных для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1-е полугодие 2021 годаВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202128.01.2021 16:0028.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813102Подведение итогов не позднее Поставка узлов соединительных для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1-е полугодие 2021 годаВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка узлов соединительных для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 1-е полугодие 2021 года

    Начальная цена

    745 310,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    24.51

    Услуги по литью чугуна

    Классификатор ОКВЭД2

    24.51

    Литье чугуна

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/838507/name/60140026f38360.38312507

    29.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/838508/name/6014002fb41695.11537679

    29.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфта соединительная ДРК 250ММ чугунная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Муфта соединительная ДРК 300ММ чугунная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Муфта соединительная ДРК 400ММ чугунная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Муфта соединительная ДРК 600ММ чугунная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Муфта соединительная ДРК-100 100ММ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Муфта соединительная ДРК-150 150ММ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Муфта соединительная ДРК-200 200ММ"

    Кол-во: 11

    "Позиция 8"

    "Муфта соединительная ДРК-250 250ММ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Муфта соединительная ДРК-300 300ММ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Муфта фланцевая ПФРК 100ММ чугунная"

    Кол-во: 19

    "Позиция 11"

    "Муфта фланцевая ПФРК 150ММ чугунная"

    Кол-во: 13

    "Позиция 12"

    "Муфта фланцевая ПФРК 200ММ чугунная"

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "Муфта фланцевая ПФРК 250ММ чугунная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Муфта фланцевая ПФРК 300ММ чугунная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Муфта фланцевая ПФРК 50ММ чугунная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Муфта фланцевая ПФРК 80ММ чугунная"

    Кол-во: 2

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