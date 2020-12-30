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Номер извещения
32009813039
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работы по конструкторскому указанию №129-20-721, №117-19-712, №157-20-721, по извещениям ГПА-16АЛ-01.4831-17ПИ, ГПА-16АЛ-01.5892-19ПИ, ГПА-16АЛ-01.4835-17ПИ на агре-гатах ГПА-16АЛ-01 "Урал" №№1,2 по ДВС на КСПГ (далее - Рабо-ты) в районе КС "Юбилейная".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
17.12.2020 09:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-70-49
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
iar751@iskra.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Итальева Эльвира Ривхатова
Место рассмотрения предложений
614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28
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Выполнение работы по конструкторскому указанию №129-20-721, №117-19-712, №157-20-721, по извещениям ГПА-16АЛ-01.4831-17ПИ, ГПА-16АЛ-01.5892-19ПИ, ГПА-16АЛ-01.4835-17ПИ на агрегатах ГПА-16АЛ-01 "Урал" №№1,2 по ДВС на КСПГ(далее - Работы) в районе КС "Юбилейная".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 08:00 GMT +330.12.2020 08:0030.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813039Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работы по конструкторскому указанию №129-20-721, №117-19-712, №157-20-721, по извещениям ГПА-16АЛ-01.4831-17ПИ, ГПА-16АЛ-01.5892-19ПИ, ГПА-16АЛ-01.4835-17ПИ на агрегатах ГПА-16АЛ-01 "Урал" №№1,2 по ДВС на КСПГ(далее - Работы) в районе КС "Юбилейная".614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 08:0030.12.2020 08:0030.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009813039Дата и время вскрытия заявок Выполнение работы по конструкторскому указанию №129-20-721, №117-19-712, №157-20-721, по извещениям ГПА-16АЛ-01.4831-17ПИ, ГПА-16АЛ-01.5892-19ПИ, ГПА-16АЛ-01.4835-17ПИ на агрегатах ГПА-16АЛ-01 "Урал" №№1,2 по ДВС на КСПГ(далее - Работы) в районе КС "Юбилейная".614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.02.202101.02.2021 21:5901.02.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813039Подведение итогов не позднее Выполнение работы по конструкторскому указанию №129-20-721, №117-19-712, №157-20-721, по извещениям ГПА-16АЛ-01.4831-17ПИ, ГПА-16АЛ-01.5892-19ПИ, ГПА-16АЛ-01.4835-17ПИ на агрегатах ГПА-16АЛ-01 "Урал" №№1,2 по ДВС на КСПГ(далее - Работы) в районе КС "Юбилейная".614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работы по конструкторскому указанию №129-20-721, №117-19-712, №157-20-721, по извещениям ГПА-16АЛ-01.4831-17ПИ, ГПА-16АЛ-01.5892-19ПИ, ГПА-16АЛ-01.4835-17ПИ на агрегатах ГПА-16АЛ-01 "Урал" №№1,2 по ДВС на КСПГ(далее - Работы) в районе КС "Юбилейная".
Начальная цена
4 780 363,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещения о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
43.99
43.9
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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