Выполнение работы по конструкторскому указанию №129-20-721, №117-19-712, №157-20-721, по извещениям ГПА-16АЛ-01.4831-17ПИ, ГПА-16АЛ-01.5892-19ПИ, ГПА-16АЛ-01.4835-17ПИ на агре-гатах ГПА-16АЛ-01 "Урал" №№1,2 по ДВС на КСПГ (далее - Рабо-ты) в районе КС "Юбилейная".

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009813039 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работы по конструкторскому указанию №129-20-721, №117-19-712, №157-20-721, по извещениям ГПА-16АЛ-01.4831-17ПИ, ГПА-16АЛ-01.5892-19ПИ, ГПА-16АЛ-01.4835-17ПИ на агре-гатах ГПА-16АЛ-01 "Урал" №№1,2 по ДВС на КСПГ (далее - Рабо-ты) в районе КС "Юбилейная". Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра

Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра Юридический адрес 614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28 Почтовый адрес 614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28 Контактный телефон +7 342 262-70-49 Факс +7 342 284-54-54 Адрес электронной почты iar751@iskra.perm.ru Ф.И.О. контактного лица Итальева Эльвира Ривхатова Место рассмотрения предложений 614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28 Закупки и тендеры Пермский край Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru