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    Главная / Торги / аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Инструментальная, 41

    аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Инструментальная, 41

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 18:0029.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048111Дата и время окончания срока приема заявок Нежилое помещение, УСТК РОСТО, лит. А, 1 этаж, комнаты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Площадь: общая 217 кв.м. кадастровый номер: 61:58:0002243:608. МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Инструментальная, 41

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Ростовская область, г. Таганрог, ул. Инструментальная, 41

    Номер извещения

    ГП048111

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Предмет договора

    Нежилое помещение, УСТК РОСТО, лит. А, 1 этаж, комнаты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Площадь: общая 217 кв.м. кадастровый номер: 61:58:0002243:608.

    Начальная цена

    2596750.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    17-12-2020 09:36 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.12.2020 16:00

    Дата и время проведения

    31.12.2020 17:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    согласие

    сведения

    извещение._таганрог_инструментальная.docx

    Договор_купли_продажи.docx

    заявка_на_участие.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Нежилое помещение, УСТК РОСТО, лит. А, 1 этаж, комнаты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Площадь: общая 217 кв.м. кадастровый номер: 61:58:0002243:608.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Юридический адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Контактный телефон

    +7 495 730-22-66 доб. 3569153851677

    Адрес электронной почты

    dio@dosaaf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    dio@dosaaf.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 730-22-66 доб. 391

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно документации о проведении аукциона

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно документации о проведении аукциона

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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