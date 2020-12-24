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    Главная / Торги / Поставка питьевой воды

    Поставка питьевой воды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 18:0024.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009814050Дата и время окончания срока приема заявок Поставка питьевой водыЗлатоустПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009814050

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    790

    Наименование закупки

    Поставка питьевой воды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    17.12.2020 12:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    790.zip

    790.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 67-11-11

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts26@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Власкина Наталья Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка питьевой воды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 18:00 GMT +324.12.2020 18:0024.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009814050Дата и время окончания срока приема заявок Поставка питьевой водыЗлатоуст

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 06:0025.12.2020 06:0025.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009814050Дата и время вскрытия заявок Поставка питьевой водыЗлатоуст

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 14:0025.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009814050Подведение итогов не позднее Поставка питьевой водыЗлатоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка питьевой воды

    Начальная цена

    480 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    11.07.11.120

    Воды питьевые, в том числе газированные, расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ

    Классификатор ОКВЭД2

    11.07

    Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/820249/name/5fe98e26c81e59.80261936

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках"

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