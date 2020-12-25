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    Главная / Торги / Выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия

    Выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 09:5925.12.2020 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009812837Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия ВладикавказПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009812837

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    121/ЗП/2020

    Наименование закупки

    Выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 09:30

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    121_Техническое_задание.docx.docx

    121_Документация.docx

    121_Извещение.docx

    121_Локально_сметный_расчет.xlsx

    121_Проект_договора.docx.docx

    Итоговый_протокол_121_ЗП_2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ

    Юридический адрес

    362000, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Транспортная, 10

    Почтовый адрес

    362021, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Транспортная, 10

    Контактный телефон

    +7 8672 51-98-41

    Факс

    +7 8672 51-98-41

    Адрес электронной почты

    magkaeva_mu@rgk-rso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Магкаева Марина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Владикавказ

    Закупки и тендеры Республика Северная Осетия-Алания

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009812837Подведение итогов не позднее Выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия Владикавказ

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия

    Начальная цена

    1 077 336,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ

    Адрес местонахождения

    362000, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Транспортная, 10

    362021, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Транспортная, 10

    Классификатор ОКПД2

    42.11

    Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей

    Классификатор ОКВЭД2

    42.11

    Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821019/name/5fe9d69340b387.59343330

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство автомобильных дорог и автомагистралей"

    Кол-во: 1.00000

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