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    Главная / Торги / Поставка запчастей турбоустановки Т-115-8,8 ст.№5 ЛМЗ зав№2195

    Поставка запчастей турбоустановки Т-115-8,8 ст.№5 ЛМЗ зав№2195

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009847925Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей турбины Т-115-8,8 ст.5 зав. №2195КалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009847925

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20/ЮКГРЭС/0211

    Наименование закупки

    Поставка запчастей турбоустановки Т-115-8,8 ст.№5 ЛМЗ зав№2195

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.12.2020 10:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол__41_Поставка_запчастей_турбоустановки.pdf

    Перечень_внесенных_изменений_в_закупку_29.12.2020.docx

    Приложение_3_система_контроля.docx

    ПРИЛ_4_к_Договору_по_ЭДО.docx

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_Медведев_А.И..docx

    ЗД_ЗКП_ГПБ_2_лота_Запчасти_ТА_5_ЭТП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38472 3-92-67

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    marina.sukhomlinova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухомлинова Марина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей турбины Т-115-8,8 ст.5 зав. №2195

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009847925Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей турбины Т-115-8,8 ст.5 зав. №2195Калтан

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 19:5929.01.2021 19:5929.01.2021 19:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009847925Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей турбины Т-115-8,8 ст.5 зав. №2195Калтан

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 19:5929.01.2021 19:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009847925Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей турбины Т-115-8,8 ст.5 зав. №2195Калтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей турбины Т-115-8,8 ст.5 зав. №2195

    Начальная цена

    6 863 122,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ВЕСЬ ОБЪЕМ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652740, РФ, Кемеровская область, г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель обязуется оплатить поставленный Товар в течение 60 календарных дней с момента поставки и предоставления Поставщиком оригиналов документов в соответствии с п. 3.5 договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    28.11.2

    Турбины

    Классификатор ОКВЭД2

    28.11.2

    Производство турбин

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/838121/name/6013c5358bac28.79674800

    29.01.2021

    ЛОТ_1_СПЕЦИФИКАЦИЯ_60_ДНЕЙ_ЭТП.xlsx

    29.12.2020

    ТЗ_Запчасти__ТА_5на_2021г_ЛОт1.docx

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство турбин"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "БУКСА ЧЕРТЕЖ №1142203. ГР. ЧЕРТЕЖ №1157612"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "ГАЙКА РАЗГРУЗОЧНОГО КЛАПАНА ЧЕРТ.31130157. ГР. ЧЕРТЕЖ 31157612"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "КЛАПАН РАЗГРУЗОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ №1130156. ГР. ЧЕРТЕЖ №1157612"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "КЛАПАН ф280 ЧЕРТЕЖ № Г-1130154. ГР. ЧЕРТЕЖ №1157612"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "БОЛТ НАЖИМНОЙ 1198587"

    Кол-во: 18

    "Позиция 7"

    "ЗАКЛЕПКА Ф16, ЧЕРТЕЖ № 1130158 (СБ. ЧЕРТЕЖ № 1157612- КЛАПАН АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАТВОРА)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "ШТОК , ЧЕРТЕЖ № 1157613 ( СБ. ЧЕРТЕЖ № 1157612-КЛАПАН АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАТВОРА)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "корпус клапана черт 1130155( сб 1157612)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "кольцо уплотнительное черт 1238090 (Сб 1290457)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "кольцо нажимное черт 1230891 (Сб 1290457)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "кольцо упорное с колодками черт 1397569"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "кольцо упорное с колодками черт 1397569-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ №1379735"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ №1398369"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ №1398851"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ №1398855"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ №1398856"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ №1399213"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ, ЭСКИЗ №Э-78916"

    Кол-во: 16

    "Позиция 21"

    "Кольцо уплотниетльное № 1142337 (диафрагма 2,3,4 ступени № 1377920СБ) 1 шт*3=3 шт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Кольцо уплотнительное № 1142339 1*11=11 шт, (диафрагма5,6,7,8,9,9,10,14 ступеней № 1378553 СБ, диафрагма 11,12,13 ступеней № 1378554 СБ, диафрагма 20ступеней № 1397930СБ)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 23"

    "Кольцо уплотнительное № 1144716 1*5=5 шт, (диафрагма 15,16,17,18,19 ступеней № 1379232 СБ)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Кольцо уплотнительное № 1380629 (камеры каминной передней ЦВД № 1379727 СБ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "ПРУЖИНА ПЛОСКАЯ 110Х18Х1 - 63.7601.110"

    Кол-во: 60

    "Позиция 26"

    "ПРУЖИНА ПЛОСКАЯ 150Х16Х1 - 62.7601.150"

    Кол-во: 48

    "Позиция 27"

    "ПРУЖИНА ПЛОСКАЯ 95*16*1 № 62.7601.095"

    Кол-во: 84

    "Позиция 28"

    "ПРУЖИНА ПЛОСКАЯ №1294266-04"

    Кол-во: 12

    "Позиция 29"

    "ПРУЖИНА ПЛОСКАЯ №1294266-05"

    Кол-во: 12

    "Позиция 30"

    "ПРУЖИНА ПЛОСКАЯ112*16*1 62.7601.112"

    Кол-во: 72

    "Позиция 31"

    "Пружина плоская 106*15*1,5 60.7601.106 (обойма преднего уплотнения ЦВД № 1403927 СБ, обойма переднего уплотнения ЦВД № 1403930 СБ -48 шт)"

    Кол-во: 192

    "Позиция 32"

    "Пружина плоская 110*15*1,5 60.7601.110 (обойма переднего уплотнения ЦНД № 1398356СБ)"

    Кол-во: 48

    "Позиция 33"

    "Пружина плоская 110*18*1,5 61.7601.110 (диафрагма 2,3,4, ступени № 1377920 СБ 12*3=36 шт,) (диафрагма 5,6,7,8,9,10,14 ступеней № 1378553 СБ, 12*7=84 шт, диафрагма 11,12,13 ступеней № 1378554 СБ , 12*3= 36 шт, диафрагма 20ступени № 1397930 СБ-12 шт)"

    Кол-во: 168

    "Позиция 34"

    "Пружина плоская 125*16*1 62х7601.125 (камера каминная перендняя ЦВД № 1379727 СБ)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 35"

    "Пружина плоская 95*15*1,5 60х7601.95 (обойма заднего уплотнения ЦВД)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 36"

    "СЕКТОР УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА №1294254"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "СЕКТОР УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА №1294254-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "СЕКТОР УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА №1294254-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "СЕКТОР УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА №1294254-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "СЕКТОР УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА №1297371"

    Кол-во: 8

    "Позиция 41"

    "СЕКТОР УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА №1297371-01"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "СЕКТОР УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА №1297371-02"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "СЕКТОР УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА №1297371-03"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "СЕКТОР УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА №1298877"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "СЕКТОР УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА №1298877-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "СЕКТОР УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА №1298877-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "СЕКТОР УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА №1298877-03"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    КЛАПАН КОС -1200-1М0,63 ЧЕРТ. 1385748СБ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009847925Дата и время окончания срока приема заявок КЛАПАН КОС -1200-1М0,63 ЧЕРТ. 1385748СБКалтан

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 19:5929.01.2021 19:5929.01.2021 19:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009847925Подведение итогов не позднее КЛАПАН КОС -1200-1М0,63 ЧЕРТ. 1385748СБКалтан

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 19:5929.01.2021 19:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009847925Подведение итогов не позднее КЛАПАН КОС -1200-1М0,63 ЧЕРТ. 1385748СБКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КЛАПАН КОС -1200-1М0,63 ЧЕРТ. 1385748СБ

    Начальная цена

    5 400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ВЕСЬ ОБЪЕМ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652740, РФ, Кемеровская область, г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель обязуется оплатить поставленный Товар в течение 60 календарных дней с момента поставки и предоставления Поставщиком оригиналов документов в соответствии с п. 3.5 договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    28.11.2

    Турбины

    Классификатор ОКВЭД2

    28.11.2

    Производство турбин

    Документация лота

    ТЗ_Запчасти__ТА_5на_2021г_ЛОт_2.docx

    29.12.2020

    ЛОТ_2_60_ДНЕЙ_ЭТП.xlsx

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КЛАПАН КОС -1200-1М0,63 ЧЕРТ. 1385748СБ"

    Кол-во: 1

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    Химические реагенты для очистки воды на 2022 г.
    Химические реагенты для очистки воды на 2022 г.
    593270
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 935 014
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211056609
    МИ №1077/МИ - Капитальный и текущий ремонт нежилых зданий, котельных, ЦТП, мастерской в Центральном, Петроградском, Курортном и Петродворцовом районах теплоснабжения и восстановлению огнезащитного покрытия на деревянных конструкциях чердака нежилых зданий в Петроградском районе теплоснабжения 114/78/2022/В для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»
    МИ №1077/МИ - Капитальный и текущий ремонт нежилых зданий, котельных, ЦТП, мастерской в...
    589885
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    19 073 786
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП225079
    ВП заявка 30 и 31 остатки срочная
    ВП заявка 30 и 31 остатки срочная
    590352
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
    Запрос предложений № ГП237267
    Оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем помещений внутренних структурных подразделений Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Сургуте
    Оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем помещений внутренних структурных...
    593960
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    2
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
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