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Номер извещения
32009847925
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запчастей турбоустановки Т-115-8,8 ст.№5 ЛМЗ зав№2195
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.12.2020 10:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
Почтовый адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
Контактный телефон
+7 38472 3-92-67
Факс
+7 38472 3-92-50
Адрес электронной почты
marina.sukhomlinova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Сухомлинова Марина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Калтан
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Поставка запасных частей турбины Т-115-8,8 ст.5 зав. №2195
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009847925Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей турбины Т-115-8,8 ст.5 зав. №2195Калтан
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 19:5929.01.2021 19:5929.01.2021 19:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009847925Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей турбины Т-115-8,8 ст.5 зав. №2195Калтан
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей турбины Т-115-8,8 ст.5 зав. №2195
Начальная цена
6 863 122,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ВЕСЬ ОБЪЕМ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
652740, РФ, Кемеровская область, г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЮК ГРЭС
Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
28.11.2
28.11.2
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 18
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 16
Кол-во: 3
Кол-во: 11
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 60
Кол-во: 48
Кол-во: 84
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 72
Кол-во: 192
Кол-во: 48
Кол-во: 168
Кол-во: 36
Кол-во: 36
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
КЛАПАН КОС -1200-1М0,63 ЧЕРТ. 1385748СБ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009847925Дата и время окончания срока приема заявок КЛАПАН КОС -1200-1М0,63 ЧЕРТ. 1385748СБКалтан
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 19:5929.01.2021 19:5929.01.2021 19:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009847925Подведение итогов не позднее КЛАПАН КОС -1200-1М0,63 ЧЕРТ. 1385748СБКалтан
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КЛАПАН КОС -1200-1М0,63 ЧЕРТ. 1385748СБ
Начальная цена
5 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ВЕСЬ ОБЪЕМ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
652740, РФ, Кемеровская область, г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЮК ГРЭС
Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
28.11.2
28.11.2
Кол-во: 1
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