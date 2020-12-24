Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка сетевой арматуры (вилка 16А литая, вилка 10А литая)

    Поставка сетевой арматуры (вилка 16А литая, вилка 10А литая)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 18:0024.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009812753Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сетевой арматуры (вилка) 16А литая, 10А литаяЗлатоустПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009812753

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    761

    Наименование закупки

    Поставка сетевой арматуры (вилка 16А литая, вилка 10А литая)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    17.12.2020 09:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    761.zip

    чертеж.pdf

    761.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 67-11-11

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts26@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фаткуллина Лариса Шарафтдиновна

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сетевой арматуры (вилка) 16А литая, 10А литая

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 18:00 GMT +324.12.2020 18:0024.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009812753Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сетевой арматуры (вилка) 16А литая, 10А литаяЗлатоуст

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 06:0025.12.2020 06:0025.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009812753Дата и время вскрытия заявок Поставка сетевой арматуры (вилка) 16А литая, 10А литаяЗлатоуст

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 14:0025.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009812753Подведение итогов не позднее Поставка сетевой арматуры (вилка) 16А литая, 10А литаяЗлатоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сетевой арматуры (вилка) 16А литая, 10А литая

    Начальная цена

    10 704 960,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    107 049,60 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    107 049,60

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    27.33.13.110

    Разъемы и розетки штепсельные

    Классификатор ОКВЭД2

    27.51

    Производство бытовых электрических приборов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/820232/name/5fe98d5e0d4494.06253349

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бытовых электрических приборов"

    Кол-во: 720000.00000

    "Позиция 2"

    "Производство бытовых электрических приборов"

    Кол-во: 360000.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Маркетинговые исследования № 32211061690
    Поставка продукции электротехнической
    Поставка продукции электротехнической
    590724
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    304 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить