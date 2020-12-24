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    Главная / Торги / Поставка санитарно-гигиенических средств, направленных на предупреждение распространения COVID-19, для нужд предприятий Группы ОМЗ - 2 лота

    Поставка санитарно-гигиенических средств, направленных на предупреждение распространения COVID-19, для нужд предприятий Группы ОМЗ - 2 лота

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 08:3024.12.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048117Дата и время окончания срока приема заявок Поставка санитарно-гигиенических средств, направленных на предупреждение распространения COVID-19, для нужд предприятий Группы ОМЗ: ЛОТ № 1 - поставка в города: (Москва, Моск.обл. (г. Балашиха), СПб. (г. Колпино).МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048117

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    б/н

    Наименование закупки

    Поставка санитарно-гигиенических средств, направленных на предупреждение распространения COVID-19, для нужд предприятий Группы ОМЗ - 2 лота

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    17.12.2020 09:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___1_к_ТЗ___Лот_1.xlsx

    Приложение___1_к_ТЗ___Лот_2.xlsx

    Тендерная_документация__санитарно_гигиенические_средства.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Юридический адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Почтовый адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Контактный телефон

    +7 985 929-72-42

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ekaterina.olennikova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Оленникова Екатерина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка санитарно-гигиенических средств, направленных на предупреждение распространения COVID-19, для нужд предприятий Группы ОМЗ: ЛОТ № 1 - поставка в города: (Москва, Моск.обл. (г. Балашиха), СПб. (г. Колпино).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 08:30 GMT +324.12.2020 08:3024.12.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048117Дата и время окончания срока приема заявок Поставка санитарно-гигиенических средств, направленных на предупреждение распространения COVID-19, для нужд предприятий Группы ОМЗ: ЛОТ № 1 - поставка в города: (Москва, Моск.обл. (г. Балашиха), СПб. (г. Колпино).Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 08:3024.12.2020 08:3024.12.2020 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048117Дата и время вскрытия заявок Поставка санитарно-гигиенических средств, направленных на предупреждение распространения COVID-19, для нужд предприятий Группы ОМЗ: ЛОТ № 1 - поставка в города: (Москва, Моск.обл. (г. Балашиха), СПб. (г. Колпино).Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 18:0013.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048117Подведение итогов не позднее Поставка санитарно-гигиенических средств, направленных на предупреждение распространения COVID-19, для нужд предприятий Группы ОМЗ: ЛОТ № 1 - поставка в города: (Москва, Моск.обл. (г. Балашиха), СПб. (г. Колпино).Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка санитарно-гигиенических средств, направленных на предупреждение распространения COVID-19, для нужд предприятий Группы ОМЗ: ЛОТ № 1 - поставка в города: (Москва, Моск.обл. (г. Балашиха), СПб. (г. Колпино).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ОМЗ
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Адрес местонахождения

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Классификатор ОКПД2

    14.12.30.160

    Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов

    20

    Вещества химические и продукты химические

    22.19.60.110

    Перчатки резиновые

    21.20.10.158

    Антисептики и дезинфицирующие препараты

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение___1_к_ТЗ___Лот_1.xlsx

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маски медицинские, упаковка / 50 шт. в упаковке"

    Кол-во: 264

    "Позиция 2"

    "Перчатки нитриловые, неопудренные, нестерильные, текстурированные, упаковка / 100 шт. в упаковке"

    Кол-во: 144

    "Позиция 3"

    "Антисептическое средство универсальное (для рук и поверхностей), полимерная канистра не менее 5л"

    Кол-во: 9

    "Позиция 4"

    "Средство дезинфицирующее, флакон емкостью не менее 1л., спрей"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Спрей для рук, флакон емкостью не менее 200 мл., спрей"

    Кол-во: 200

    "Позиция 6"

    "Спрей для рук, флакон емкостью не менее 100 мл., спрей"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Спрей для рук, флакон емкостью не менее 50 мл., спрей"

    Кол-во: 30

    Лот 2

    Поставка санитарно-гигиенических средств, направленных на предупреждение распространения COVID-19, для нужд предприятий Группы ОМЗ: ЛОТ № 2 - поставка в города: Екатеринбург, Таганрог, Томск, Кирово-Чепецк.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 08:30 GMT +324.12.2020 08:3024.12.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048117Дата и время окончания срока приема заявок Поставка санитарно-гигиенических средств, направленных на предупреждение распространения COVID-19, для нужд предприятий Группы ОМЗ: ЛОТ № 2 - поставка в города: Екатеринбург, Таганрог, Томск, Кирово-Чепецк.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 08:3024.12.2020 08:3024.12.2020 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048117Дата и время вскрытия заявок Поставка санитарно-гигиенических средств, направленных на предупреждение распространения COVID-19, для нужд предприятий Группы ОМЗ: ЛОТ № 2 - поставка в города: Екатеринбург, Таганрог, Томск, Кирово-Чепецк.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 18:0031.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048117Подведение итогов не позднее Поставка санитарно-гигиенических средств, направленных на предупреждение распространения COVID-19, для нужд предприятий Группы ОМЗ: ЛОТ № 2 - поставка в города: Екатеринбург, Таганрог, Томск, Кирово-Чепецк.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка санитарно-гигиенических средств, направленных на предупреждение распространения COVID-19, для нужд предприятий Группы ОМЗ: ЛОТ № 2 - поставка в города: Екатеринбург, Таганрог, Томск, Кирово-Чепецк.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ОМЗ
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Адрес местонахождения

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Классификатор ОКПД2

    14.12.30.160

    Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов

    20

    Вещества химические и продукты химические

    22.19.60.110

    Перчатки резиновые

    21.20.10.158

    Антисептики и дезинфицирующие препараты

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение___1_к_ТЗ___Лот_2.xlsx

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маски медицинские, упаковка / 50 шт. в упаковке"

    Кол-во: 816

    "Позиция 2"

    "Перчатки нитриловые, неопудренные, нестерильные, текстурированные, упаковка / 100 шт. в упаковке"

    Кол-во: 314

    "Позиция 3"

    "Перчатки одноразовые, полиэтиленовые, прозрачные, упаковка / 50 шт. в упаковке"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Антисептическое средство универсальное (для рук и поверхностей), полимерная канистра не менее 5л"

    Кол-во: 117

    "Позиция 5"

    "Средство дезинфицирующее и моющее, полимерная канистра не менее 5л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Антисептическое средство универсальное (для рук и поверхностей), флакон ёмкостью не менее 1л. с дозатором"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Средство дезинфицирующее, флакон емкостью не менее 1л., спрей"

    Кол-во: 15

    "Позиция 8"

    "Спрей для рук, флакон емкостью не менее 100 мл., спрей"

    Кол-во: 110

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