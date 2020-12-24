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Номер извещения
ГП048117
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка санитарно-гигиенических средств, направленных на предупреждение распространения COVID-19, для нужд предприятий Группы ОМЗ - 2 лота
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
17.12.2020 09:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Почтовый адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Контактный телефон
+7 985 929-72-42
Факс
--
Адрес электронной почты
ekaterina.olennikova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Оленникова Екатерина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка санитарно-гигиенических средств, направленных на предупреждение распространения COVID-19, для нужд предприятий Группы ОМЗ: ЛОТ № 1 - поставка в города: (Москва, Моск.обл. (г. Балашиха), СПб. (г. Колпино).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 08:30 GMT +324.12.2020 08:3024.12.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048117Дата и время окончания срока приема заявок Поставка санитарно-гигиенических средств, направленных на предупреждение распространения COVID-19, для нужд предприятий Группы ОМЗ: ЛОТ № 1 - поставка в города: (Москва, Моск.обл. (г. Балашиха), СПб. (г. Колпино).Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 08:3024.12.2020 08:3024.12.2020 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048117Дата и время вскрытия заявок Поставка санитарно-гигиенических средств, направленных на предупреждение распространения COVID-19, для нужд предприятий Группы ОМЗ: ЛОТ № 1 - поставка в города: (Москва, Моск.обл. (г. Балашиха), СПб. (г. Колпино).Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.01.202113.01.2021 18:0013.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048117Подведение итогов не позднее Поставка санитарно-гигиенических средств, направленных на предупреждение распространения COVID-19, для нужд предприятий Группы ОМЗ: ЛОТ № 1 - поставка в города: (Москва, Моск.обл. (г. Балашиха), СПб. (г. Колпино).Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка санитарно-гигиенических средств, направленных на предупреждение распространения COVID-19, для нужд предприятий Группы ОМЗ: ЛОТ № 1 - поставка в города: (Москва, Моск.обл. (г. Балашиха), СПб. (г. Колпино).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно Тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
14.12.30.160
20
22.19.60.110
21.20.10.158
Документация лота
Кол-во: 264
Кол-во: 144
Кол-во: 9
Кол-во: 5
Кол-во: 200
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Поставка санитарно-гигиенических средств, направленных на предупреждение распространения COVID-19, для нужд предприятий Группы ОМЗ: ЛОТ № 2 - поставка в города: Екатеринбург, Таганрог, Томск, Кирово-Чепецк.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 08:30 GMT +324.12.2020 08:3024.12.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048117Дата и время окончания срока приема заявок Поставка санитарно-гигиенических средств, направленных на предупреждение распространения COVID-19, для нужд предприятий Группы ОМЗ: ЛОТ № 2 - поставка в города: Екатеринбург, Таганрог, Томск, Кирово-Чепецк.Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 08:3024.12.2020 08:3024.12.2020 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048117Дата и время вскрытия заявок Поставка санитарно-гигиенических средств, направленных на предупреждение распространения COVID-19, для нужд предприятий Группы ОМЗ: ЛОТ № 2 - поставка в города: Екатеринбург, Таганрог, Томск, Кирово-Чепецк.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.12.202031.12.2020 18:0031.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048117Подведение итогов не позднее Поставка санитарно-гигиенических средств, направленных на предупреждение распространения COVID-19, для нужд предприятий Группы ОМЗ: ЛОТ № 2 - поставка в города: Екатеринбург, Таганрог, Томск, Кирово-Чепецк.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка санитарно-гигиенических средств, направленных на предупреждение распространения COVID-19, для нужд предприятий Группы ОМЗ: ЛОТ № 2 - поставка в города: Екатеринбург, Таганрог, Томск, Кирово-Чепецк.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно Тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
14.12.30.160
20
22.19.60.110
21.20.10.158
Документация лота
Кол-во: 816
Кол-во: 314
Кол-во: 4
Кол-во: 117
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 15
Кол-во: 110
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