Выполнение проектной работы по замене плит покрытия и кровли в литейном цехе ПАО "Ижсталь" в осях Б-Д/I-10 и проекта организации строительства ПОС

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП048116 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение проектной работы по замене плит покрытия и кровли в литейном цехе ПАО "Ижсталь" в осях Б-Д/I-10 и проекта организации строительства ПОС Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖСТАЛЬ

Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ Юридический адрес 426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6 Почтовый адрес 426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6 Контактный телефон +7 3412 91-03-71 Факс +7 3412 91-03-50 Адрес электронной почты ignatyevsa@izhstal.ru Ф.И.О. контактного лица Игнатьев Сергей Алексеевич Место рассмотрения предложений Ижевск Закупки и тендеры Удмуртская Республика Ключевые слова:

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