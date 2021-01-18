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    Главная / Торги / Выполнение проектной работы по замене плит покрытия и кровли в литейном цехе ПАО "Ижсталь" в осях Б-Д/I-10 и проекта организации строительства ПОС

    Выполнение проектной работы по замене плит покрытия и кровли в литейном цехе ПАО "Ижсталь" в осях Б-Д/I-10 и проекта организации строительства ПОС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 11:0018.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048116Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектной работы по замене плит покрытия и кровли в литейном цехе ПАО "Ижсталь" в осях Б-Д/I-10 и проекта организации строительства ПОСИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048116

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение проектной работы по замене плит покрытия и кровли в литейном цехе ПАО "Ижсталь" в осях Б-Д/I-10 и проекта организации строительства ПОС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    17.12.2020 09:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ.pdf

    ПОДРЯД__типовой_договор_ред__Дек_2019.doc

    ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc

    Методика_составления_СД_Ижсталь.zip

    тех._отчет.pdf

    801.19778_план_плит_покрытия.png

    Заявка__анкета_контрагента___ЮЛ.xlsx

    согласие_на_обработку.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Юридический адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 3412 91-03-71

    Факс

    +7 3412 91-03-50

    Адрес электронной почты

    ignatyevsa@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Игнатьев Сергей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектной работы по замене плит покрытия и кровли в литейном цехе ПАО "Ижсталь" в осях Б-Д/I-10 и проекта организации строительства ПОС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 11:00 GMT +318.01.2021 11:0018.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048116Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектной работы по замене плит покрытия и кровли в литейном цехе ПАО "Ижсталь" в осях Б-Д/I-10 и проекта организации строительства ПОСИжевск

    Подведение итогов не позднее

    30.01.2021 11:0030.01.2021 11:0030.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048116Подведение итогов не позднее Выполнение проектной работы по замене плит покрытия и кровли в литейном цехе ПАО "Ижсталь" в осях Б-Д/I-10 и проекта организации строительства ПОСИжевск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.01.202130.01.2021 11:0030.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048116Подведение итогов не позднее Выполнение проектной работы по замене плит покрытия и кровли в литейном цехе ПАО "Ижсталь" в осях Б-Д/I-10 и проекта организации строительства ПОСИжевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектной работы по замене плит покрытия и кровли в литейном цехе ПАО "Ижсталь" в осях Б-Д/I-10 и проекта организации строительства ПОС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО "Ижсталь"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желаемые условия оплаты в течение 90 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Адрес местонахождения

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    71.12.12.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.12

    Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение проектной работы по замене плит покрытия и кровли в литейном цехе ПАО "Ижсталь" в осях Б-Д/I-10 и проекта организации строительства ПОС"

    Кол-во: 1

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