www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП048116
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение проектной работы по замене плит покрытия и кровли в литейном цехе ПАО "Ижсталь" в осях Б-Д/I-10 и проекта организации строительства ПОС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
17.12.2020 09:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-03-71
Факс
+7 3412 91-03-50
Адрес электронной почты
ignatyevsa@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Игнатьев Сергей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Ижевск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение проектной работы по замене плит покрытия и кровли в литейном цехе ПАО "Ижсталь" в осях Б-Д/I-10 и проекта организации строительства ПОС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2021 11:00 GMT +318.01.2021 11:0018.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048116Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектной работы по замене плит покрытия и кровли в литейном цехе ПАО "Ижсталь" в осях Б-Д/I-10 и проекта организации строительства ПОСИжевск
Подведение итогов не позднее
30.01.2021 11:0030.01.2021 11:0030.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048116Подведение итогов не позднее Выполнение проектной работы по замене плит покрытия и кровли в литейном цехе ПАО "Ижсталь" в осях Б-Д/I-10 и проекта организации строительства ПОСИжевск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектной работы по замене плит покрытия и кровли в литейном цехе ПАО "Ижсталь" в осях Б-Д/I-10 и проекта организации строительства ПОС
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО "Ижсталь"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖСТАЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
71.12.12.000
71.12.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.